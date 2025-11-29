Citroën ë-C5 Aircross: un SUV eléctrico que eleva el nivel de confort y con hasta 680 kilómetros de autonomía

El mercado automovilístico europeo se decanta desde hace algunos años por los modelos grandes. Los denominados SUV, o todocaminos, abarcan una buena parte de las ventas totales del Viejo Continente.

Pero si hay un segmento de mercado que es claramente mayoritario ese es el de los C-SUV. Se trata de vehículos con longitudes comprendidas entre los 4,3 y los 4,7 metros, con grandes espacios y maleteros voluminosos y destinado a un uso tanto en ciudad como en carretera.

Citroën acaba de lanzar al mercado la segunda generación del C5 Aircross, su buque insignia. Y lo hace con una gama compuesta por tres tecnologías distintas: microhíbrida, híbrida enchufable y completamente eléctrica.

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde a esta última. Una versión completamente eléctrica con la que se pueden recorrer hasta 520 kilómetros. En los próximos meses, la marca del doble chevrón incorporará la versión eléctrica de autonomía extendida con la que se podrán recorrer hasta 680 kilómetros.

El nuevo Citroën ë-C5 Aircross es más grande que su predecesor. Concretamente, 15 centímetros más largo, hasta alcanzar los 4,65 metros, lo que también le permite incrementar su batalla en otros 6 centímetros, hasta los 2,78 metros. Lo único que mantiene respecto a la anterior generación es su anchura y altura, que se sitúan en los 1,90 y 1,66 metros, respectivamente.

Vista tres cuartos trasera del Citroën ë-C5 Aircross Citroën

A primera vista, el nuevo C5 Aircross llama la atención por sus dimensiones. Pero también por su fina línea de diseño. Si la anterior generación se caracterizaba por formas más redondas, el nuevo modelo destaca por un diseño en el que predominan las líneas afiladas, tanto en la parte delantera como en la trasera.

El modelo incorpora un motor de 210 CV que está asociado a una batería que tiene una capacidad de 73 kWh, lo que le permite contar con una autonomía para realizar 520 kilómetros. En lo que a consumo se refiere, el modelo declara 17,2 kWh a los 100 kilómetros. Además, tiene una velocidad limitada a 170 km/h y alcanza los 100 km/h desde parado en 8,9 segundos.

Silueta del Citroën ë-C5 Aircross Citroën

Su comportamiento en carretera es más que aceptable y a los mandos transmite una sensación de aplomo automática. El modelo dispone de tres modos de conducción distintos (Normal, Eco y Sport) que permite adaptar la potencia y la autonomía en función de las necesidades.

Su sistema de frenado regenerativo cuenta con tres niveles para optimizar el uso de la energía cinética del vehículo con el fin de recargar la batería. Todo ello se puede configurar gracias a las levas que hay tras el volante.

Un interior donde predomina el confort

Si el diseño exterior ha supuesto un auténtico cambio frente a la anterior generación y llama la atención a primera vista, en el interior lo que predomina es el confort.

Cabe puntualizar que este modelo se fabrica en la plataforma STLA Medium de Stellantis. Al contar con una mayor distancia entre ejes, el interior es más grande. Todo ello redunda en una mayor habitabilidad tanto en las plazas delanteras como en las traseras.

Los asientos Citroën Advanced Comfort y una suspensión blanda permiten que los viajes en este modelo sean muy cómodos. Todo ello pese a las grandes dimensiones y, sobre todo al tonelaje del vehículo, que alcanza los 2.184 kilos.

Eso sí, el maletero es ligeramente más pequeño frente al modelo al que sustituye. Los 580 litros que había en la generación anterior se reducen hasta los 565, que pueden ampliarse hasta los 1.668 litros en caso de abatir la segunda fila de asientos.

Interior del Citroën ë-C5 Aircross Citroën

En el caso de las plazas traseras también hay que tener presente que los asientos se reclinan entre 21 y 33 grados para elevar la sensación de viajar en clase business. El modelo también incorpora un techo panorámico practicable con cortinilla.

También se incorpora un reposabrazos central que incorpora dos posavasos y dos ranuras para smartphones. Estos se pueden recargar utilizando las dos tomas USB-C ubicadas en la parte trasera de la consola central, que también ofrece una toma de 12V. En la parte delantera, el modelo incorpora en la consola central otras dos tomas USB-C y una toma de 12V.

El sistema multimedia está bajo una pantalla de alta definición de 13 pulgadas y colocada en posición vertical. Por su parte, el puesto de conducción cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas con varios menús personalizables.

Todo ello se complementa con un Head-Up Display proyectado en el parabrisas, en color y de gran tamaño que facilita la visión gracias a sus grandes dimensiones.

Más tecnología que nunca

Citroën ha dotado al ë-C5 Aircross de más tecnología con el fin de hacer más seguro y manejable semejante buque. Así, entre los sistemas de asistencia a la conducción destaca el cambio de carril semiautomático, la alerta de tráfico trasero, la cámara de vigilancia del conductor y la detección de puntos ciegos ampliada.

Pero el modelo también incorpora el sistema VisioPark 360º, que combina cuatro cámaras con ocho sensores de obstáculos para proporcionar una visión total del entorno del vehículo.

El precio de partida del Citroën ë-C5 Aircross se sitúa en los 39.490 euros, sin promociones ni campañas de la marca.

La competencia a la que se enfrenta este modelo es amplia. Desde el Volkswagen Tiguan, al Renault Austral pasando por el Ford Kuga o su competencia dentro del grupo, los Opel Grandland y Peugeot 3008.

En definitiva, el nuevo Citroën C5 Aircross es una decisión acertada para aquellos que estén barajando la idea de iniciarse en el mundo eléctrico. Además, el jurado del premio Coche del Año 2026 ha elegido a este modelo como uno de los siete finalistas a llevarse el galardón. Lo cierto es que gracias a la variedad de motorizaciones de las que dispone, se trata de uno de los modelos que darán más de una alegría a la firma del doble chevrón.