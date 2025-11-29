La Agencia Española de Protección de Datos aclara un punto clave sobre la baliza V16 obligatoria de la DGT

La cuenta atrás para la implantación de la baliza V16 conectada ha disparado las dudas entre los conductores, sobre todo en lo referente a la privacidad de los datos. Ante la avalancha de mensajes que circulan en redes y foros, la Agencia Española de Protección de Datos decidió publicar un comunicado para explicar, con detalle, qué información emite realmente este dispositivo y qué límites marca la normativa.

La AEPD zanja el debate sobre qué datos transmite la baliza

El organismo recuerda que la V16 obligatoria debe emitir una luz visible y enviar un aviso automático a los sistemas de tráfico cuando se activa. Ese aviso comunica la ubicación exacta del vehículo detenido, pero la AEPD subraya que el dispositivo cuenta únicamente con un identificador técnico que no se vincula a la matrícula ni a ninguna persona. No existe un registro que permita asociar la baliza con su propietario.

La Agencia también recalca que, en el momento de compra, no se debe facilitar ningún dato personal a ninguna administración. Además, mientras la baliza permanece apagada no transmite absolutamente nada.

En el caso de activarse por una emergencia, la señal que envía solo refleja la localización del incidente durante el tiempo en que está funcionando. No permite conocer quién conduce ni reconstruir trayectos anteriores, ya que no genera historiales de movimiento ni transmite datos de forma continua.

Solo sirve para señalizar: cualquier otro uso está prohibido

La normativa de la DGT dice que la única misión de la V16 es mejorar la visibilidad del vehículo inmovilizado y comunicar su posición para tener una respuesta más rápida ante un incidente. La AEPD recuerda que cualquier función adicional queda fuera de la ley, eliminado así el temor a posibles usos secundarios o invasivos.

Correos se suma a la venta ante la alta demanda

Con miles de conductores españoles obligados a adquirir el dispositivo antes del 1 de enero de 2026, Correos amplió su catálogo y ya comercializa balizas V16 conectadas y homologadas por la DGT.

Están disponibles en sus 2.380 oficinas, a través de los 6.000 carteros rurales y también en su marketplace, Correos Market.