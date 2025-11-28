Así es el nuevo Nissan Navara, el todoterreno extremo que pronto saldrá al mercado con "capacidad para llegar a cualquier lugar"

El nuevo Nissan Navara, un vehículo todoterreno extremo que pronto saldrá al mercado, se presenta como una opción de fiabilidad y rendimiento sin igual, con capacidad para llegar a cualquier lugar.

Este modelo de próxima generación se destaca por su robustez, su motor turbodiésel de alto rendimiento y su avanzado sistema de tracción. Con una nueva plataforma optimizada, el Nissan Navara ofrece tanto potencia como eficiencia.

Características del nuevo Nissan Navara: potencia, diseño y tecnología

El Nissan Navara de próxima generación se distingue por su motor turbodiésel de 2,4 litros que entrega 150 kW de potencia y 470 Nm de par. Este sistema está combinado con una transmisión automática de seis velocidades, lo que le otorga un excelente rendimiento tanto en carretera como fuera de ella.

Además, el Navara incorpora dos sistemas avanzados de tracción a las cuatro ruedas: el "Easy 4WD" para una conducción diaria eficiente y el "Super 4WD" para condiciones de terreno más desafiantes, informó el sitio oficial Nissan Australia.

El diseño exterior, que incluye una parrilla V-strut, no solo resalta su robustez, sino que también optimiza la refrigeración del motor.

Por dentro, el vehículo ofrece una pantalla de infoentretenimiento avanzada, conectividad inalámbrica y una serie de características de confort y seguridad, incluyendo hasta ocho airbags y sistemas de asistencia al conductor.

Nissan Navara: un todoterreno extremo con capacidades únicas

El nuevo Nissan Navara no es solo un vehículo diseñado para el trabajo, sino también para enfrentar cualquier terreno. Gracias a su suspensión optimizada, desarrollada localmente por Premcar, el Navara proporciona una conducción cómoda y firme, incluso cuando transporta cargas pesadas.

La capacidad de remolque de 3500 kg es una de sus principales características, permitiendo al vehículo cargar o remolcar con facilidad. Los sistemas de seguridad avanzada, como la alerta de tráfico cruzado y el control de crucero adaptativo, aseguran la protección integral de los ocupantes, tanto en entornos urbanos como rurales.

Este Nissan es una de las opciones más completas en su segmento, sin embargo, es importante saber que este modelo,por el momento, no llegará a España.