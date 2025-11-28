Esta es la multa que tendrás a partir del 1 de enero en España por no llevar la baliza V16 homologada

El 1 de enero de 2026 marcará un antes y un después en las normas de seguridad vial en España. Desde esa fecha, los clásicos triángulos dejarán de ser válidos y todos los conductores deberán llevar en su vehículo una baliza V16 homologada y con conexión aprobada por la DGT. La medida busca reducir riesgos en carretera, pero también implica sanciones económicas para quienes no cumplan.

La sanción por no llevar la baliza V16 adecuada

La regulación no contempla prórrogas ni excepciones. Si un conductor circula sin una baliza V16 homologada a partir del 1 de enero de 2026, se enfrentará a una multa de 80 euros.

En caso de avería o accidente, este será el único dispositivo permitido para señalizar la presencia del vehículo en la vía.

Otras multas relacionadas con su uso

Tener una baliza cualquiera no basta. Si no está homologada o conectada, la sanción será la misma que no llevar ninguna, es decir, 80 euros. La normativa también contempla infracciones por un uso incorrecto. Señalizar de forma inadecuada o colocarla mal puede traducirse en una multa de 200 euros.

A esto se suma otra obligación: ponerse el chaleco reflectante al salir del coche. Si no se hace, Tráfico también puede imponer otros 200 euros.