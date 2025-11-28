Un experto en automoción dispara un dardo contra la lista de los coches más vendidos en España en 2025: "Pudretech"
Las cifras de ventas en España reflejan una clara tendencia del consumidor hacia opciones económicas como Dacia o marcas asiáticas.
El mercado en España roza cifras históricas y está a punto de alcanzar el millón de unidades matriculadas este año.
Ante este escenario, George Smith, reconocido experto en automoción en redes sociales, desglosa la lista definitiva de los modelos preferidos por los conductores. El análisis revela los pros y contras de los coches más vendidos en España este 2025.
¿Cuál lidera la lista definitiva de coches en España y qué polémica esconde?
El primer puesto es indiscutible y recae sobre el Dacia Sandero con 32.249 unidades. La respuesta al éxito de este modelo radica en su sencillez, ya que es el vehículo más barato del país y ofrece una gran fiabilidad.
Smith advierte que "quien busque lujo debe dar media vuelta", pero cumple su función a la perfección.
Sin embargo, la controversia surge al mirar otros puestos de la tabla. El especialista critica con dureza a modelos de Peugeot por equipar el motor Puretech, al cual se refiere irónicamente como "Pudretech".
A pesar de los problemas de esta mecánica, estos vehículos se mantienen en el ranking de los más vendidos.
Ranking del 10 al 2 según el experto en automoción
El análisis detalla el resto de competidores en esta lista definitiva y destaca las virtudes y defectos de cada coche:
-
MG ZS (20.726 unidades). Lo define como un "Black Friday con ruedas" por su relación calidad-precio. La duda principal recae en la disponibilidad de repuestos ante posibles averías.
-
Renault Clio (20.180 unidades). Un coche cómodo y moderno. Su punto débil, según el experto en automoción, es la falta de emoción y la existencia de opciones idénticas con el logo de Mitsubishi Colt por menos dinero.
-
Seat Ibiza (19.182 unidades). El clásico español fácil de reparar. Lamentablemente, para el analista de coches su interior "pide una actualización a gritos". Además, "ya no se vende en color amarillo".
-
Toyota Corolla (18.304 unidades). Indestructible y muy ahorrador. La crítica señala que es tan tranquilo que la emoción no viene incluida.
-
Seat Arona (17.672 unidades). Práctico y barato de mantener. Peca de tener poco carácter y un "interior de plásticos duros que crujen".
-
Hyundai Tucson (17.022 unidades). El líder del año pasado llega equipado "hasta las tejas". Su contrapartida es un peso excesivo que afecta al consumo y la aceleración.
-
Peugeot 208 (16.952 unidades). Muy bonito por dentro y por fuera, aunque el analista lo califica de "calidad China a precio europeo". Además, lleva el motor Puretech, por lo que solo queda esperar que "la cadena solucione los fallos".
-
Nissan Qashqai (16.422 unidades). Cómodo y fiable. Es el coche más genérico del mercado y hay tantos que "resulta fácil confundirse con el del vecino".
-
Peugeot 2008 (16.271 unidades). Con un diseño futurista propio del año 2035, fecha en la que "acabaremos de pagarlo". "Lo malo", es que vuelve a tener la presencia del motor Puretech.
