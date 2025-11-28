Un experto en automoción dispara un dardo contra la lista de los coches más vendidos en España en 2025: "Pudretech"

El experto en automoción George Smith desglosa sin filtros la lista definitiva de los modelos preferidos por los conductores

El mercado en España roza cifras históricas y está a punto de alcanzar el millón de unidades matriculadas este año.

Ante este escenario, George Smith, reconocido experto en automoción en redes sociales, desglosa la lista definitiva de los modelos preferidos por los conductores. El análisis revela los pros y contras de los coches más vendidos en España este 2025.

¿Cuál lidera la lista definitiva de coches en España y qué polémica esconde?

El primer puesto es indiscutible y recae sobre el Dacia Sandero con 32.249 unidades. La respuesta al éxito de este modelo radica en su sencillez, ya que es el vehículo más barato del país y ofrece una gran fiabilidad.

Smith advierte que "quien busque lujo debe dar media vuelta", pero cumple su función a la perfección.

Sin embargo, la controversia surge al mirar otros puestos de la tabla. El especialista critica con dureza a modelos de Peugeot por equipar el motor Puretech, al cual se refiere irónicamente como "Pudretech".

A pesar de los problemas de esta mecánica, estos vehículos se mantienen en el ranking de los más vendidos.

Ranking del 10 al 2 según el experto en automoción

El análisis detalla el resto de competidores en esta lista definitiva y destaca las virtudes y defectos de cada coche: