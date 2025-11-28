Evita multas: esta baliza homologada y con conexión DGT 3.0 se consigue en Amazon España a menos de 33 euros

La baliza V16 de ISSE Safety, con geolocalización y conexión válida hasta 2038, se vende a 32,75 euros. Amazon

Los conductores en España tienen que apresurarse, porque enero de 2026 está a la vuelta de la esquina. Es en esa fecha en que la nueva normativa de señalización vial será obligatoria.

Adaptarse a este cambio requiere una baliza homologada DGT con conexión directa a la nube DGT 3.0, un requisito esencial para la seguridad en carretera.

Una baliza homologada con conexión a la DGT 3.0

ISSE Safety, disponible en Amazon España, es un dispositivo que se puede comprar actualmente por 32,75 euros, una cifra que se mantiene por debajo de los 33 euros y representa un ahorro del 17 % sobre su precio recomendado.

Se trata de una herramienta obligatoria, que te evitará multas futuras, ya que incluye la tecnología necesaria y el plan de datos activo hasta el año 2038 que exige la DGT.

El éxito de este producto se refleja en las más de 10.000 unidades compradas el mes pasado y su valoración media de 4,6 estrellas. Su diseño incluye un imán de alta fijación y activación automática para facilitar su uso sin salir del coche.

Detalles sobre la DGT 3.0 y especificaciones técnicas

Desde la DGT explican que "el V16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma".

La importancia de los equipos homologados con la Dirección General de Tráfico es su conexión integrada. Al encenderse, la baliza envía la geolocalización en tiempo real a la nube de la DGT 3.0 mediante una tarjeta SIM anónima incorporada.

Esta homologación con la DGT, "además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación".

ISSE en Amazon destaca su resistencia con certificación IP54 contra polvo y agua, además de soportar vientos de más de 60 Km/h y temperaturas extremas.

La marca señala textualmente que este dispositivo "sustituye al triángulo de emergencia, que dejará de ser válido en 2026". Su luz LED ámbar asegura visibilidad a un kilómetro de distancia en 360 grados.