Manuel, camionero veterano, sobre si es rentable ser conductor autónomo en España: “Trabajamos por debajo de costo”

El transporte por carretera atraviesa desde hace años una etapa complicada para los autónomos, marcada por costes al alza, tarifas que no acompañan y vehículos que requieren inversiones que muchos no pueden asumir. En ese escenario, las experiencias individuales se han convertido en el reflejo más honesto de lo que ocurre en el sector. Una de esas voces apareció en el canal Rutas de Éxito, donde Manuel, con décadas de trabajo a sus espaldas, describió la situación sin rodeos.

“No me quedó dinero ni para cambiar el camión”

En la conversación, Manuel afirmó que el transporte dejó de ser rentable para él. Explicó que, aun después de tantos años en la carretera, terminó ganando prácticamente lo mismo que si trabajara como asalariado. Señaló que tenía 58 años y que esperaba llegar a la jubilación porque el negocio ya no le permitió avanzar.

Detalló que su camión acumuló muchos años y que, a pesar de mantenerlo con revisiones constantes, cuidar las ruedas y llevarlo siempre en buenas condiciones, no pudo renovarlo. Según dijo, los ingresos nunca fueron suficientes para sustituir un vehículo que él mismo describió como “un cacharro viejo”.

“Trabajamos por debajo de costo”

Al hablar de las causas, Manuel aseguró que una parte del problema fue aceptar trabajos por debajo de coste. Explicó que las tarifas no cubrieron el valor real de cada ruta y que muchos transportistas terminaron entrando en una dinámica que les obligó a “pasar por el aro”. Afirmó que era “imposible” sostener el negocio sin aceptar esas condiciones.

También recalcó la falta de unión dentro del sector. Dijo que los conductores no actuaron juntos, que a veces se perjudicaron entre ellos y que esa falta de cohesión impidió negociar precios más adecuados. “La culpa fue nuestra”, resumió.

Una comparación directa con la aviación

Durante la charla, Manuel comparó el transporte por carretera con la aviación, sector en el que trabajó su mujer. Observó que allí existieron normas claras, disciplina y una imagen profesional sólida, mientras que el transporte vivió episodios de “dejadez” y pérdida de reconocimiento.

Señaló que la aviación proyectó respeto y seriedad, mientras que su propio sector no logró transmitir su importancia, pese a ser esencial para que todo funcionara. También criticó que la ley aprobada tras el paro de 2022, destinada a evitar trabajos por debajo de coste, no se aplicó como se esperaba.

Ingresos que bajaron y gastos que subieron

Manuel explicó que facturó entre 7.000 y 8.000 euros mensuales en rutas de cercanía. Sin embargo, recordó que veinte años antes facturó el doble y con gastos mucho menores. Por eso aseguró que no entendió cómo algunos viajes terminaron pagándose incluso menos que en aquella época.

A ese descenso se sumaron gastos que no dejaron de crecer: combustible, ruedas, reparaciones, seguros e impuestos. Tras cubrirlo todo, aseguró que quedó “muy poco” para vivir y que tuvo que ajustar cada decisión económica para mantenerse en la actividad.