Un experto mecánico explica cómo solucionar un típico problema con el AdBlue: "Tienes que hacer esto"

El depósito de AdBlue mal sellado favorece pérdidas de líquido durante la circulación.

Un experto mecánico detalla cómo solucionar un problema común del AdBlue y aclara que, para prevenir averías costosas, tendrás que realizar un tratamiento, el cual explica en un vídeo de TikTok publicado por el Taller Dasercars.

El caso muestra un depósito con fallos de lectura, niveles falsos y daños por cristalización interna, un escenario que aparece a menudo cuando entra aire en el sistema y cuando no se usa un producto adecuado en cada recarga, algo más frecuente de lo que muchos conductores creen.

El experto mecánico aclara la solución ante un fallo típico del sistema AdBlue

En el vídeo, el técnico del taller Dasercars explica que, en el coche que llevaron, todo se origina por un tapón mal ajustado. El especialista indica que el depósito llegó con un aviso falso de nivel mínimo pese a estar lleno.

“El principal problema es que este tapón ha venido suelto”, aclara.

Esta situación permite la entrada de aire, causa cristalización del AdBlue y bloquea la lectura del módulo. El mecánico señala que esta situación afecta sensores, boquilla y bomba.

El profesional de Dasercars muestra cómo el AdBlue expulsado queda solidificado en la parte exterior del depósito y confirma daños visibles en la bomba del sistema.

Al comparar muestras, indica que el líquido deteriorado “huele a podrido” y apunta que este olor revela contaminación interna. Además, el experto explica que la cristalización impide registrar el nivel real y provoca fallos que activan alertas en el cuadro.

Para evitar este problema, el técnico recomienda el uso de garrafas nuevas en lugar de surtidores y la aplicación periódica de un anti cristalizado.

“Con este tratamiento, el 90% de los casos se soluciona”, explica, siempre que “la centralita no esté dañada”.

La importancia del mantenimiento adecuado del sistema AdBlue

El mantenimiento preventivo es esencial para evitar averías en módulos modernos. Un tapón bien ajustado, un producto limpio y un tratamiento anti cristalizado permiten que el sistema funcione de forma correcta.

Las reparaciones asociadas a la cristalización pueden resultar costosas, por lo que la prevención es una ventaja para cualquier conductor.

Según el especialista, los avisos que indican una cuenta atrás de 250 km suelen reflejar depósitos con cristalización severa. Por lo tanto, actuar de inmediato evita que el fallo afecte a la electrónica del conjunto. La recomendación, en ese caso, es revisar el sistema ante el primer mensaje y no esperar a que el error desaparezca.