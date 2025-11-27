Un experto en coches se rinde ante el nuevo modelo de Renault que busca revolucionar el sector de los vehículos pequeños

El mercado europeo lleva meses mirando con atención al segmento de los coches pequeños, un territorio cada vez más complicado por la presión normativa y la pérdida de rentabilidad. En medio de este panorama ha aparecido el nuevo Renault Clio, un modelo que ha sorprendido incluso a expertos que llevan años probando coches en la categoría. La sexta generación llega con cambios profundos y un planteamiento que vuelve a situarlo entre las opciones más sólidas para la conducción urbana.

Un salto adelante que desconcierta incluso a los veteranos

De acuerdo con el experto del portal especializado Motor.es, aunque Europa ha visto desaparecer a varios referentes de segmento B, como el Ford Fiesta, Renault defiende su posición reforzando a uno de sus pilares históricos.

El Clio, con más de tres décadas de recorrido y un legado ligado al emblemático Renault 5, estrena una actualización que modifica dimensiones, presentación y equipamiento. A pesar de mantener plataforma, crece 6,3 centímetros y reordena sus versiones con más contenido tecnológico: instrumentación digital de 7 pulgadas, pantalla central de 10,1, faros Full LED, nuevas ayudas a la conducción y un acabado Esprit Alpine que aporta un toque más deportivo.

Más rendimiento y una oferta mecánica reducida

Según el especialista, la gama ahora es más corta pero más potente que antes, un giro que saca al modelo del punto de partida “económico” que ofrecían sus antiguos motores de 90 o 100 CV. El Clio TCe ofrece 115 caballos con cambio manual de seis marchas; mientras que el full hybrid E-Tech asciende a 160 caballos combinando un motor térmico de 1,8 litros con dos eléctricos.

En esta configuración, el coche es capaz de recorrer unos cinco kilómetros en modo eléctrico durante trayectos urbanos y exhibe cifras de consumo homologado cercanas a los 4 l/100 km.

Un pequeño que vuelve a destacar donde importa

El especialista, que realizó una prueba en Lisboa, destacó una entrega sólida en aceleraciones, una conducción fácil y agradable y una autonomía real que permite acercarse a los mil kilómetros con un depósito de 39 litros.

Aunque su diseño divide opiniones, la trasera, admite, requiere acostumbrarse, consideró que el acabado interior sigue siendo el mejor de la categoría y que Renault ha afinado con éxito un equilibrio entre habitabilidad, eficiencia y equipamiento.

Más caro, pero mejor

El precio sube respecto al Clio anterior, unos 2.500 euros más de media, quedando en España en 18.900 euros para el acceso y más de 23.000 para el híbrido. Sin embargo, las mejoras en rendimiento, tecnología y eficiencia eléctrica han llevado al experto a rendirse ante la evidencia: en un segmento donde cada euro cuenta y donde muchos rivales retroceden, el nuevo Clio no solo se mantiene en la cima, sino que vuelve a marcar la referencia.