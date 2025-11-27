Bipi, la empresa de suscripción de coches de Renault, reduce un 40% sus pérdidas en 2024 y amplía capital en 5,6 millones

Bipi, la empresa de suscripción de vehículos del Grupo Renault, volvió a reducir sus pérdidas en 2024. La compañía, que aún no ha logrado cerrar un ejercicio en positivo, situó sus números rojos en los 2,47 millones de euros.

Una cifra que equivale a reducir las pérdidas un 40% frente a los 4,13 millones de euros que perdió Bipi en 2023, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. En estos ocho años de actividad, la compañía no ha logrado ser rentable. Esta situación explica la dificultad que entraña el sector de la suscripción de vehículos.

Cabe recordar que Bipi nació a principios de 2017 y no fue hasta mediados de 2021 cuando RCI Bank & Services, entidad financiera del Grupo Renault, adquirió la compañía por 100 millones de euros.

Ahora bien, desde que el Grupo Renault compró Bipi ha logrado reducir sus pérdidas durante cuatro ejercicios consecutivos.

El resultado de explotación de Bipi en 2024 también registró un descenso. No obstante, aún se mantiene en valores negativos. Concretamente, con pérdidas que se sitúan en los 3,77 millones de euros, un 34,7% menos frente al ejercicio anterior.

La compañía reconoce que "el resultado del ejercicio también se ha visto mejorado notablemente, no sólo por el aumento del volumen, sino también por la estrategia de la Sociedad de expandirse a nuevos mercados su línea de negocio como Francia, Italia, Holanda, Reino Unido y Alemania".

Asimismo, apunta que, de cara a futuro, "uno de los principales desafíos para el sector es el precio de la suscripción conforme el modelo se vaya implantando a gran escala, el gasto medio mensual en suscripción tenderá a reducirse en los próximos años".

Bipi vio incrementada su cifra de negocios un 10,9% en la comparativa interanual, hasta situarla en los 29,32 millones de euros.

Tres de cada cuatro euros que ingresó Bipi procedieron de la prestación de servicios, hasta situarlos en los 22,08 millones de euros. Una cifra que implica un incremento del 8,6% frente al ejercicio anterior.

El resto de ingresos procedió de la prestación de servicios a empresas del grupo y asociadas. En total, esta partida aportó 7,24 millones de euros, un 18,4% más en la comparativa interanual.

En lo que a personal se refiere, la plantilla de Bipi en 2024 estuvo conformada por un total de 229 trabajadores, lo que supone 43 menos que en 2023. Asimismo, los gastos de personal se situaron en los 11,43 millones de euros, un 0,8% menos frente al ejercicio anterior.

Amplía capital por 5,6 millones

Durante el año pasado Bipi llevó a cabo la mayor ampliación de capital en sus ocho años de actividad. La firma destinó 5.625.000 euros a ampliar el capital.

De hecho, la prima de emisión en 2024 se situó en los 16.875.000 euros, lo que dio un total de 22.500.000 euros. Un capital que al cierre de 2024 se situaba en los 12.898.704,39 euros, lo que supone 5.625.000,15 euros más frente a 2023.

Más ampliaciones en 2025

Pero las ampliaciones de capital también se han ido sucediendo a lo largo del presente ejercicio 2025. De hecho, estas ya superan las realizadas en 2024. La primera se llevó a cabo en abril, cuando RCI Bank amplió capital en 2 millones de euros.

Una situación que se volvió a repetir en mayo, con otras dos ampliaciones de capital; una por valor de 2 millones de euros; y otra por valor de 6 millones de euros.

Nuevamente en junio, RCI Bank amplió capital en otros 2 millones de euros, mientras que en julio se llevó a cabo otra ampliación por valor de 2,5 millones de euros.

Asimismo, Bipi ha recibido tres préstamos del Grupo Renault a lo largo del presente ejercicio. Los dos primeros, de 3 millones de euros cada uno, se llevaron a cabo en enero y febrero, mientras que el último préstamo, realizado en agosto, alcanzó los 5,5 millones de euros.