Juan Francisco, experto en automoción, pone en la diana la baliza V16 de la DGT: "No pienso pagar ese impuesto"

Juan Francisco, experto en automoción, arremete contra la baliza V16 de la DGT: "No pienso pagar ese impuesto revolucionario" MOTOR CON JF CALERO y CARWOW.es

El panorama para los conductores en España atraviesa un momento de tensión debido a las próximas regulaciones de seguridad vial. Juan Francisco, conocido experto en automoción, ha manifestado su rotundo rechazo hacia las últimas directrices de la DGT relacionadas con la baliza V16.

Este dispositivo, cuya implementación será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, ha provocado un enorme descontento entre los conductores, quienes ven en esta maniobra un impuesto encubierto más que una mejora real para su protección en carretera.

Una normativa que discrimina al conductor local

Para el experto de YouTube, en sí, la polémica de la baliza V16 radica en una disparidad legal difícil de justificar. Según explica Juan Francisco desde su canal de carwow.es, la exigencia de llevar este dispositivo conectado afecta exclusivamente a los ciudadanos con vehículos matriculados en el país.

Ocurre entonces una paradoja legal, pues los turistas o conductores extranjeros que circulen por nuestras vías podrán seguir utilizando los triángulos de emergencia sin riesgo de sanción de la Dirección General de Tráfico.

Esta diferencia de trato vulnera principios básicos y convierte a la medida en una carga económica exclusiva para los españoles, mientras el resto de Europa ignora por completo esta tecnología.

Dudas sobre la "tecnología vulgar de la DGT" y el negocio detrás de la baliza V16

Más allá de la discriminación normativa, la utilidad técnica del aparato genera muchas sospechas entre la población española. Los vehículos actuales ya disponen de sistemas de conectividad y llamadas de emergencia automáticas, lo cual hace que una baliza de luz con conexión de datos soldada sea un "anacronismo tecnológico innecesario".

Además, desde carwow.es Juan Francisco resalta que España es el único lugar del mundo que exige esta especificación.

Ante tal escenario, el comunicador se muestra inflexible. "No pienso pagar este impuesto revolucionario", afirma.

El experto afirma que prefiere asumir el riesgo de una multa de 200 euros y llevar el caso a los tribunales antes que ceder ante lo que considera una "estafa comercial avalada por la administración".