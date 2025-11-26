Un experto en automoción apunta contra los seguros de coches: "Engañan tanto a los clientes como a los talleres" DASERCARS

La polémica se enciende en España tras las declaraciones virales de un experto en automoción. Este profesional denuncia la precariedad financiera que sufren los talleres debido a las bajas tarifas impuestas por los seguros. Dicha dinámica repercute de forma negativa y directa en los coches y en el resultado final que reciben los clientes tras un siniestro.

¿Por qué el presupuesto de la aseguradora impide una reparación de calidad?

La respuesta del especialista apunta directamente a las tarifas irrisorias que abonan las compañías aseguradoras por las reparaciones.

Según relata un video de TikTok del popular Taller Dasercars, la mutua paga cifras insostenibles para cubrir costes reales, como por ejemplo "7,50 euros por desmontar todo el frontal".

El mecánico explica con claridad que con ese monto resulta imposible realizar un trabajo excelente sin perder dinero. Por ese motivo, muchos talleres cobran un extra de euros al propietario del vehículo para garantizar el uso correcto de materiales y tiempo.

Si el usuario se niega a pagar esa diferencia, "te buscas un taller concertado", sentencia el profesional. Allí, según su declaración, el resultado será deficiente porque "no les pagan para hacerlo bien".

La trampa de los talleres concertados

El testimonio del Taller Dasercars califica la situación actual del sector como una "mafia". Muchos negocios aceptan estas condiciones precarias por miedo a perder el volumen de trabajo que les envían los seguros.

Sin embargo, el experto advierte que tener un seguro a "todo riesgo" no garantiza perfección si la compañía paga miserias por la mano de obra.

"Os engañan a los clientes dando un precio baratito, y luego la forma de recuperarlo es joder al taller", afirma con contundencia en el clip. El mecánico explica que "para obtener calidad real en los coches", la única vía efectiva es abonar la diferencia económica real que requiere el arreglo del coche.