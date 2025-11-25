Ángel Gaitán, sobre la normativa vehicular obligatoria de la baliza V16: "La DGT ha hecho una barbaridad"

Ángel Gaitán sin pelos en la lengua sobre la normativa vehicular obligatoria de la baliza V16: "La DGT ha hecho una auténtica barbaridad" Ángel Gaitán

El reconocido mecánico e influencer Ángel Gaitán ha estallado en redes sociales contra una normativa de la DGT en España. Su crítica se centra en la implementación de la nueva señalización luminosa, el uso de la baliza V16, una medida que será obligatoria en 2026 y ha generado polémica por la gestión de las autoridades. Gaitán, sin pelos en la lengua, apunta sobre los peligros de una normativa vehicular que considera mal ejecutada.

¿Por qué Ángel Gaitán califica la gestión de la DGT como un desastre y una barbaridad?

Según explica Ángel Gaitán en un video de TikTok, el organismo de tráfico ha permitido un mercado caótico con productos de baja calidad.

El mecánico sentencia de forma textual que "la DGT ha hecho una auténtica barbaridad y un puñetero desastre".

La indignación proviene de la existencia de dispositivos que cumplen una regulación de fabricación demasiado laxa y ambigua. Gaitán denuncia que muchas luces baliza a la venta en supermercados o gasolineras resultan ser un fraude porque ni siquiera encienden o carecen de la conectividad real necesaria para la seguridad del conductor.

Gaitán explica que la norma de la DGT exige visibilidad y conectividad, pero muchas balizas del mercado no cumplen mínimos reales ni funcionan bien. Detalla que existe una gran diferencia de iluminación entre modelos de 40 candelas, que apenas se ven de día, y los de 300 candelas que él defiende. El experto recomienda no comprar lo más barato, ya que está en juego evitar una multa o un accidente si el dispositivo falla al necesitarlo.

El problema de la baliza barata y la sospecha sobre la administración

El experto automotor señala que, aunque la medida busca seguridad, la ejecución ha fallado al permitir la entrada masiva de productos deficientes. Lamenta que fabricantes de prestigio dejen de producir en España para irse a China por costes.

Debido a esto, Gaitán confirmó que ha decidido fabricar su propia baliza en territorio nacional con un coste de producción cercano a los 27 euros, frente a los 6 euros de las opciones asiáticas, para garantizar calidad y empleo local.

Además de ese anuncio, ha lanzado una dura sospecha sobre los propios organismos oficiales al afirmar lo siguiente sobre la Guardia Civil y Tráfico: "No tengo todavía la noticia confirmada, pero tengo unas pocas sospechas de que han comprado las balizas en China".