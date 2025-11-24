Un experto mecánico no da crédito del avanzado sistema de este coche antiguo: "Funciona sin agua ni refrigerante"

Un experto mecánico analizó un sistema que sorprende por su diseño y confirma que un coche antiguo puede operar con un avanzado sistema que funciona sin agua ni refrigerante.

Tal como detalló Juan José Ebenezer, en una explicación que alcanzó gran repercusión al mencionar el método de refrigeración del clásico Volkswagen Escarabajo y la razón por la que este modelo mantiene un prestigio intacto.

Por qué el motor del Volkswagen Escarabajo funciona sin agua ni refrigerante

Juan José Ebenezer, de Talleres Ebenezer y BNZRACE, explica que el motor del Volkswagen Escarabajo utiliza un sistema de refrigeración por aire que elimina la necesidad de líquidos.

El mecánico aclara que “No lleva agua ni líquido refrigerante. Lo que lleva son unos conductos por donde pasa el aire, y se encarga de refrigerar los cilindros, que son como las motos que van refrigeradas por aire”. Su análisis muestra un diseño práctico y muy avanzado para su época.

El modelo incorpora aletas que favorecen la disipación del calor y un ventilador conectado al alternador, que asegura la entrada de aire cuando el coche está detenido.

Ebenezer añade que “se refrigera de una forma más eficiente en circulación que en parado”, una característica que diferencia al Beetle de sistemas líquidos actuales y explica su resistencia incluso en trayectos largos.

El experto también destaca la facilidad de mantenimiento del motor y afirma: “No te asustes porque veas el motor tan compacto porque es mucho más fácil desmontar el motor entero, bajarlo y trabajar fuera que trabajar con el motor dentro del coche”.

Esta estructura compacta, lejos de ser un inconveniente, facilita el trabajo del mecánico y refleja la lógica simple y eficaz del diseño original.

Un coche antiguo que conserva el respeto del público

Los aficionados del Beetle recuerdan su durabilidad con ejemplos concretos. Un usuario menciona que en México podía funcionar “12 horas o más arrancado al ralentí sin ningún problema”, algo impensable en muchos modelos modernos.

Otros comentarios resaltan su fiabilidad y valor histórico con afirmaciones como “Eso sí eran coches de verdad, fiables. Lo de ahora es pura chatarra” o “el aire también es un elemento refrigerante, aunque no sea líquido”.

En los mensajes también aparece una idea repetida: su rendimiento en climas extremos. “Esos coches fueron perfectos para lugares con temperaturas extremas, y por el desierto eran indestructibles”, afirmó un conocedor del modelo.