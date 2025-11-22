Oscar, experto en coches, sobre el SUV más barato en España y con mayor rendimiento: “Sin lujos pero muy cómodo”

El espacio en las plazas traseras destaca como uno de los puntos fuertes del vehículo. Getty Images

Oscar, experto en automoción, analizó el SUV más barato España y destaca su mayor rendimiento, una valoración que incluye su impresión sobre un modelo sin lujos pero muy cómodo, tal como explica en el informe publicado en Motor.es, donde detalla los puntos fuertes de un coche que domina las ventas y sostiene su éxito con una gama amplia y un precio difícil de igualar.

El experto evalúa el SUV más barato de España con mayor rendimiento

La valoración de Oscar indica que el MG ZS se distancia de sus rivales y se convierte en un superventas por su equilibrio entre precio, espacio y calidad interior.

El análisis publicado en Motor.es sitúa al modelo como líder del segmento por su variedad de motorizaciones y su accesibilidad, algo que refuerza su posición frente a alternativas más costosas.

El informe establece que el ZS ofrece motores gasolina de 106, 111 y 116 CV con consumos contenidos para un vehículo de su tamaño.

También explica que la gama incluye tres acabados y varias configuraciones que permiten un acceso asequible sin perder elementos clave. El resultado es un modelo apto para un público amplio que busca coste bajo y uso práctico.

Además, Oscar destaca tres puntos fuertes: la relación calidad/precio, el nivel de acabados interiores y el espacio trasero. Señala también que el motor básico tiene un consumo algo alto y un rendimiento justo, aunque suficiente para un uso diario sin exigencias deportivas.

Un SUV sin lujos pero con opciones que elevan el confort

El MG ZS Hybrid+ añade más potencia y un nivel de refinamiento superior. Los acabados muestran una mejora clara y el motor híbrido ofrece hasta 820 kilómetros de autonomía combinada.

El MG ZS EV completa la gama con dos variantes eléctricas que alcanzan 320 o 440 kilómetros de autonomía. La prueba realizada en 2021 refleja consumos equilibrados y un rendimiento eficaz en ciudad y carretera. El modelo eléctrico, pese a su antigüedad, mantiene un atractivo real por precio y utilidad.