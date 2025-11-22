Alerta heladas: Esta es la forma correcta para arrancar el motor de tu coche en plena temporada invernal

El uso de cables puente es la opción más segura para arrancar el vehículo ante las bajas temperaturas. Recreación con IA

El frío es el enemigo número uno de los coches, especialmente en España donde las primeras heladas traen consigo el clásico y tedioso problema de la batería descargada. Esta situación, sumada a los trayectos cortos y la alta demanda eléctrica, deja a muchos conductores a pie. Por ello, es esencial conocer el método más seguro y eficaz para arrancar el motor de tu coche cuando el invierno más aprieta.

¿Cuál es la manera más segura de revivir la batería de tu coche?

Ante el temido "clic" al girar la llave, la mejor opción para arrancar tu coche es usar cables puente. Este sistema es la forma más segura y efectiva, según expertos.

Sin embargo, los expertos en coches de Auto Fácil advierten que un error en la conexión podría generar daños de alto coste en el sistema eléctrico del vehículo.

Por otro lado, el antiguo consejo de "empujar tu coche" ha quedado obsoleto, pues la electrónica y otros sistemas de los modelos modernos necesitan un aporte constante de energía que no se consigue de esta forma. Además, tal práctica puede dañar el catalizador o simplemente ser imposible en coches automáticos.

Arrancar con cables puente: ¿qué precauciones debes tomar?

Para un arranque seguro en esta temporada invernal, es fundamental seguir un protocolo preciso. El proceso, detallado por Auto Fácil, requiere conectar el cable rojo al terminal positivo (+) de la batería de ambos coches (el donante y el averiado).

Luego, el cable negro va al terminal negativo (-) del vehículo donante. Eso sí, ten en cuenta que en el coche averiado, no se debe sujetar el cable negro al borne negativo de la batería; es mejor fijarlo a una pieza metálica del bloque motor. Esto es importante para evitar que una chispa pueda encender gases de oxihidrógeno y dañe la batería.

Una vez conectados, arranca el motor del coche donante e intenta arrancar el vehículo averiado. Para desconectar, se invierte el orden: primero el negro, luego el rojo. Siempre mantén tus manos lejos de las piezas giratorias.

Para asegurar la seguridad y efectividad, usa cables de calidad, con un mínimo 16 mm² para motores superiores a 2,5 litros y 25 mm² en diésel. Además, es útil que busques la certificación DIN 72 553 o ISO 6722.

Tip extra en frío extremo

Una ayuda útil es encender los faros del coche durante unos segundos antes de arrancar. Esto ayuda a "despertar" la batería y aumentar la corriente de arranque.