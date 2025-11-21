Este SUV chino con accesorios especiales es pet friendly: Es el coche favorito para tu mascota por estas razones
El Jaecoo 5 llega a España como un SUV chino ideal para viajar con mascotas, destacando por su equipamiento pet friendly, certificaciones y una amplia gama de accesorios pensados para mejorar cada trayecto.
Más información: Vuelve el clásico Twingo de Renault por menos de 20000 euros: Así es el modelo retro 2026 de este entrañable coche
La llegada a España del SUV chino Jaecoo 5 demuestra que es posible tener un coche totalmente preparado para viajar con mascotas.
La marca Jaecoo lanzó un modelo orientado al usuario outdoor, con interior resistente, tecnología avanzada y varios accesorios pet friendly que lo convierten en el coche favorito para compartir ruta con tu compañero peludo.
El pet-SUV Jaecoo 5 es el favorito de las mascotas por estas razones
El Jaecoo 5 ofrece un habitáculo certificado por TÜV SÜD como apto para mascotas y materiales con tratamiento anti-rasguños y anti-adherencia de pelo.
La marca china sostiene que el modelo es “un coche pet friendly” y que “el JAECOO 5 está diseñado para que tu mascota viaje con la mejor tecnología y seguridad”.
La protección se apoya en airbags, cámara 540°, ADAS con 19 asistencias y una cabina pensada para aventuras outdoor.
Su motor 1.5L Turbo entrega 145 hp y modos Eco, Normal y Sport, todo con precios desde 19.990 euros en su oferta de lanzamiento en España. La gama incluye el Jaecoo 5 y la versión Jaecoo 5 EV 100% eléctrica.
Accesorios pet friendly para un SUV chino pensado para viajar con animales
La marca sumó accesorios oficiales que elevan el enfoque pet friendly del pet-SUV:
-
Alfombra de maletero con superficie cómoda, antideslizante y resistente al pelo y arañazos.
-
Red divisoria que mantiene a la mascota segura en su zona.
-
Transportador plegable para organizar el espacio del coche.
-
Collar reflectante para mejorar la visibilidad en paradas nocturnas.
-
Plato de acero inoxidable fácil de limpiar.
-
Transportador impermeable para rutas hacia playa o zonas húmedas.
-
Correa LED retráctil para paseos seguros en lugares de baja luz.