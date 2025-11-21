Este SUV chino con accesorios especiales es pet friendly: Es el coche favorito para tu mascota por estas razones

El Jaecoo 5 debuta en el mercado español como un SUV chino especialmente diseñado para los amantes de los animales. Jaecoo

La llegada a España del SUV chino Jaecoo 5 demuestra que es posible tener un coche totalmente preparado para viajar con mascotas.

La marca Jaecoo lanzó un modelo orientado al usuario outdoor, con interior resistente, tecnología avanzada y varios accesorios pet friendly que lo convierten en el coche favorito para compartir ruta con tu compañero peludo.

El pet-SUV Jaecoo 5 es el favorito de las mascotas por estas razones

El Jaecoo 5 ofrece un habitáculo certificado por TÜV SÜD como apto para mascotas y materiales con tratamiento anti-rasguños y anti-adherencia de pelo.

La marca china sostiene que el modelo es “un coche pet friendly” y que “el JAECOO 5 está diseñado para que tu mascota viaje con la mejor tecnología y seguridad”.

La protección se apoya en airbags, cámara 540°, ADAS con 19 asistencias y una cabina pensada para aventuras outdoor.

Su motor 1.5L Turbo entrega 145 hp y modos Eco, Normal y Sport, todo con precios desde 19.990 euros en su oferta de lanzamiento en España. La gama incluye el Jaecoo 5 y la versión Jaecoo 5 EV 100% eléctrica.

El SUV pet friendly de Jaecoo. Jaecoo

Accesorios pet friendly para un SUV chino pensado para viajar con animales

La marca sumó accesorios oficiales que elevan el enfoque pet friendly del pet-SUV: