JuanFran, experto en coches, sobre uno de los utilitarios más baratos en España: “En el 2026 llegarán versiones más baratas”

El Dongfeng Box se perfila como uno de los eléctricos urbanos más comentados del mercado español gracias a su tamaño contenido, su enfoque utilitario y una autonomía que lo sitúa por encima de otros modelos de su categoría. A pesar de su planteamiento sencillo, el vehículo aterrizará con mayor fuerza en 2026 gracias a una reducción en sus precios.

Precio, llegada al mercado y versiones económicas previstas

Según lo explicado por JuanFran en su canal de YouTube Car Wow, en España solo estará disponible durante el próximo año la versión más equipada del modelo, que rondará los 26.000 euros antes de ayudas.

El experto subraya que el incremento responde tanto a los aranceles europeos impuestos a los coches eléctricos chinos como a la política de precios del grupo Caetano, distribuidor de la marca en España, lo que impide ajustar el coste final tanto como muchos usuarios esperan. Aun así, la cifra puede descender hasta los 18.990 euros aplicando el máximo de incentivos estatales.

De acuerdo con JuanFran, Dongfeng ya ha confirmado que en 2026 llegarán versiones más económicas, equipadas con baterías más pequeñas y menos equipamiento, lo que permitirá rebajar el coste hasta un entorno aproximado de 21.990 euros. La disponibilidad de ayudas ese año será clave para su posicionamiento real dentro del mercado de eléctricos urbanos.

Un interior amplio, equipado y con decisiones discutibles

En el apartado interior, el modelo sorprende por su espacio, especialmente en las plazas traseras, donde el hueco para las piernas recuerda al de vehículos de segmentos superiores. Según el experto, esta amplitud se combina con un habitáculo repleto de soluciones prácticas, como una pantalla central de 12 pulgadas, carga inalámbrica, numerosos compartimentos y asientos calefactados y ventilados.

Aun así, también presenta decisiones cuestionables: la banqueta trasera es de una sola pieza, los reposacabezas traseros son fijos y no hay reposacabezas en la plaza central. El maletero carece de bandeja cubreobjetos, dejando la carga a la vista incluso con los cristales ligeramente oscurecidos.

Comportamiento, consumos y puntos a mejorar

En marcha, el coche destaca por un aislamiento acústico superior a lo habitual y una suspensión cómoda, lo que facilita su uso en desplazamientos interurbanos. Según JuanFran, el Box ofrece consumos muy ajustados capaces de situarse por debajo de los 15 kWh/100 km en ciudad, lo que permite superar los 300 km reales de autonomía en uso urbano.

No obstante, la dirección apenas transmite información, su tacto es más duro de lo deseado y el autocentrado es prácticamente inexistente. También se aprecia cierto retardo antes de que la frenada regenerativa entre en acción al soltar el acelerador, algo inusual frente a otros eléctricos del segmento. Son detalles que empañan un comportamiento general que, por lo demás, resulta sorprendente para su tamaño.

Para el experto, el Dongfeng Box es un modelo con margen de mejora, pero con un planteamiento sólido que puede resultar recomendable siempre que se acceda a las ayudas públicas disponibles.