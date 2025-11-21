La DGT pone fecha a la llegada de vehículos autónomos en España: “En cuatro o cinco años veremos cosas interesantes”

La llegada del vehículo autónomo a las carreteras depende más de la legislación que de los propios fabricantes. Si bien este proceso se prevé lento debido a la gran cantidad de legislación necesaria a la hora de tomar una postura, los fabricantes automovilísticos ya cuentan con esta tecnología.

Ahora bien, debido a la falta de un marco normativo, las compañías automovilísticas no pueden equiparlo en sus vehículos. En el caso español, se han dado avances significativos en cuanto a la conducción autónoma con la publicación del programa marco de pruebas piloto para vehículos sin conductor.

En la actualidad, hay seis niveles distintos de conducción autónoma (del 0 al 5). No obstante, el nivel máximo marcado por la regulación de circulación en España es el nivel SAE 2, es decir, una automatización parcial que requiere la atención del conductor.

El 82% de los turismos disponibles en el mercado español ya cuentan con nivel de autonomía SAE 2, mientras que el 16% dispone de un nivel de automatización SAE 3, según la cuarta edición del Barómetro sobre Vehículo Autónomo y Conectado publicado por la patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac).

En el caso de los vehículos comerciales ligeros, el 63% de la oferta cuenta con el nivel SAE 2, mientras que tan sólo el 2% monta el SAE 3.

Juan José Arriola, subdirector adjunto de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT), explicó que "se trata de una apuesta clara y decidida por parte de los fabricantes".

Preguntado por cuándo se podrán ver en las carreteras españolas estos vehículos, Arriola apuntó que "en el transcurso de cuatro o cinco años veremos cosas interesantes".

Modificaciones en 2024

Cabe recordar que en 2024 la DGT llevó a cabo la reforma de dos reglamentos: en el General de Circulación y en el de Vehículos.

El propio Arriola aseguró que "en el transcurso nos hemos dado cuenta que faltaba algún matiz por incluir".

Por este motivo, la DGT introdujo este año la Instrucción VEH 2025/07, con el fin de regular la autorización de pruebas y ensayos de vehículos con conducción automatizada en vías abiertas al tráfico general.

Con este nuevo marco regulatorio, vigente desde el pasado mes de julio, se han registrado 10 pruebas de vehículos automatizados, siendo nueve de ellos para vehículos con niveles de autonomía SAE 4. De hecho, cinco de estos proyectos ya finalizaron la realización de las pruebas sin incidencias graves.

José López-Tafall, director general de Anfac, señaló que "la puesta en marcha del programa marco de pruebas para vehículos autónomos es un paso muy importante que Anfac valora muy positivamente". No obstante, el directivo apuntó que se trata de un "paso transitorio".

"La tecnología ya existe, se puede implementar, lo que falta es un marco regulatorio de circulación que permita su uso en nuestras ciudades y carreteras hasta el nivel SAE 4", añadió López-Tafall.

Proyectos finalizados

Entre los proyectos que ya finalizaron las pruebas de conducción autónoma sin incidentes graves destacan dos del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), otros dos de E-Buskar y uno de Renault.

Además, estas pruebas se realizaron con shuttle autónomos, es decir, vehículos capaces de transportar a personas sin la necesidad de un conductor, y autobuses autónomos en el caso de E-Buskar.

En el caso del CTAG, se realizó una prueba de 200 kilómetros en Sevilla y otra en la Casa de Campo de Madrid. Renault, por su parte, probó otro shuttle autónomo en la Rambla de Barcelona en un recorrido de 2,5 kilómetros en el que se recorrieron un total de 141,65 kilómetros.

E-Buskar, por su parte, realizó pruebas con su autobús autónomo en las ciudades de Leganés (Madrid) y Barcelona. En el caso de la ciudad madrileña, el recorrido tenía una distancia de 3,7 kilómetros en el que se completaron un total de 279,2 kilómetros. En Barcelona, el recorrido tenía 1,7 kilómetros.

Otros proyectos que aún tienen la licencia para probar sus vehículos son los de Proyectos Unificados, de Grupo Alsa, otro de Alsa en el Campus de la Universidad Autónoma de Madrid, otro de Wayve, otros dos de CTAG (uno en la frontera entre España y Portugal y otro en la Universidad de Vigo).

A excepción del proyecto de Wayve, que hace sus pruebas con un turismo autónomo, el resto corresponde a shuttles autónomos o autobuses.