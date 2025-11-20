Manuel, transportista de animales, no se corta sobre cuánto gana: "Te puedes ganar hasta 5000 euros con ganado"

En una entrevista para el pódcast Rutas de Éxito, el camionero Manuel, más conocido en redes como @ManuTrucks, habló sin pelos en la lengua sobre el panorama salarial que afronta un transportista de animales vivos en España. Este tipo de faena es reconocida como una de las más duras, especialmente por el traslado de ganado.

¿Cuánto puede ganar un camionero que trabaja con animales vivos en España?

Manuel contó desde su propia experiencia que arrancó “con lo justo” en internacional. Además, precisó que su primer sueldo como novato fue 2200 euros.

Después dijo que esa etapa duró poco y que en medio año alcanzó los 3000 euros. “Por debajo de 3000 no he cobrado nunca desde hace 8 años”, aclaró.

Su declaración más fuerte llegó al hablar del techo salarial dentro del transporte de ganado. “Te puedes ganar hasta 5000 con ganado”, afirmó textualmente. Además, señaló que en algunas zonas del sur de España las cifras varían porque no todas las empresas llegan a esos niveles.

Por qué no todos los camioneros alcanzan esos sueldos, según Manuel

Para Manuel, no todos los camioneros de animales vivos llegan a los 5000 euros debido a una cuestión de geografía y de mentalidad. La remuneración fluctúa a nivel regional dentro de España, según explica el profesional.

"España, al ser tan grande, igual la gente de más al sur de España, pues no llegan a esos precios porque igual ni compañeras llegan a los 3000", explicó.

Para Manuel, es crucial buscar el trabajo donde exista la demanda. Él mismo tuvo que mudarse, ya que "con carne no encontraba trabajo. Pues y aquí sí".

El experto criticó abiertamente la inmovilidad laboral y sentenció que "la gente sufre de comodidad".

"Si tienes menos de 30 años, no tienes familia, me refiero a hijos y tal, búscate la vida. Yo he visto gente y españoles también subiéndose al coche y mandándose a mudar para Suiza o para donde fuera", Manuel aconseja a los jóvenes.

Sin embargo, pese a los obstáculos del sector, él cree en un futuro positivo: "Yo lo veo que para arriba, para todos, creo, eh, tanto autónomos como asalariados".