Juan José, experto en automoción, sobre si es mejor un coche manual o uno automático: "No hay una diferencia abismal"

La elección entre un coche manual y uno automático depende principalmente del uso que se le dará al vehículo. Freepik

Elegir entre un coche manual o automático sigue siendo una de las decisiones más comunes entre los conductores que buscan un nuevo vehículo. En un video publicado en TikTok por @talleresebenezer, Juan José, experto en automoción, aclaró las diferencias entre ambos sistemas y destacó que, hoy en día, no hay una diferencia abismal entre ambos.

Coche manual o automático, ¿cuál es la mejor opción?

Juan José, quien tiene una amplia experiencia en el mundo de la automoción, afirma que no hay que basar la elección entre un coche manual o automático en prejuicios sin fundamento.

En el video de TikTok, comentó: "Qué me compro, ¿un coche automático o uno manual? Hay muchas opiniones diversas". Aclaró que los coches automáticos modernos ya no son los mismos de antaño, destacando que "hoy casi se igualan a los manuales en el consumo, aunque todavía suele ser un poco más alto por mayor peso y volumen de la caja de cambios".

Además, enfatizó que los avances han hecho que los coches automáticos sean más eficientes, tanto en términos de consumo como de durabilidad.

Mantenimiento y coste: ¿es realmente más caro un coche automático?

Uno de los puntos más debatidos es el coste de mantenimiento. Mientras que los coches manuales tienen un sistema más sencillo y barato de mantener, los automáticos requieren atención más especializada debido a los tipos de cambios y embragues complejos.

Según Juan José: "Por norma general, los cambios automáticos son más caros de mantener, aunque tampoco es una diferencia abismal". Esto significa que, aunque el coste puede ser algo mayor, la diferencia no es tan pronunciada como se suele pensar.

Otro de los factores clave que Juan José menciona es la comodidad. En su video, comentó: "Si vas a estar mucho en ciudad, un automático te dará mayor comodidad, porque no tendrás que estar cambiando constantemente de marcha".

Esto hace que los coches automáticos sean ideales para el tráfico urbano, donde los cambios constantes pueden resultar incómodos.