Ebro EV Motors acelera: logra su primer trimestre con beneficio operativo positivo y factura más que en la primera mitad del año

Ebro EV Motors, la sociedad encargada de la producción de vehículos en las antiguas instalaciones de Nissan Barcelona, ha logrado su primer trimestre con unas ganancias operativas positivas.

El resultado bruto de explotación (ebitda) en el tercer trimestre del año se situó en los 6,1 millones de euros. Así las cosas, la compañía reduce sus pérdidas operativas en los nueve primeros meses del año, hasta situarlas en los 12,7 millones de euros.

Cabe recordar que las pérdidas operativas de Ebro EV Motors al cierre del primer semestre del año se situaron en los 18,83 millones, lo que supone que en el último trimestre del año estas pérdidas se recortaron en 6,5 millones de euros. De esta manera, la compañía prevé alcanzar el breakeven operativo en 2026.

Es importante tener en cuenta que el ebitda reportado hasta septiembre recoge un coste de personal por valor de 4,1 millones de euros correspondiente a personal en formación. La automovilística explica que si se considerara un coste no recurrente, dado que estos trabajadores se van incorporando de manera progresiva, el ebitda entre enero y septiembre se situaría en un importe negativo de 8,6 millones de euros. Esto equivale a menos de la mitad de la cifra reportada en los seis primeros meses del año.

Ahora bien, Ebro EV Motors logró otro hito en el tercer trimestre. Y es que la facturación lograda entre julio y septiembre se situó en los 112,6 millones de euros. Este guarismo supone que en sólo tres meses logró unos ingresos superiores a los logrados en los seis primeros meses del año (105,2 millones de euros).

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, la facturación de Ebro EV Motors alcanzó los 217,8 millones de euros. De este monto, el 91,1% de los ingresos pertenecieron al negocio de automoción (198,6 millones de euros), mientras que el resto (19,2 millones) vinieron derivados de otras líneas de negocio.

Además, el número de unidades vendidas entre enero y septiembre se situó en las 9.029 unidades. De ellas, 2.493 unidades correspondieron al Ebro s800, otras 5.078 fueron del s700 y 1.458 unidades correspondieron al s400, cuya comercialización comenzó el pasado mes de junio.

En lo que a matriculaciones se refiere, Ebro logró registrar 7.032 vehículos en los nueve primeros meses del año.

Asimismo, la red de puntos de venta operativos al cierre de septiembre alcanzó los 79 y la compañía mantiene el objetivo de finalizar el año con un total de 90 puntos de venta.

Mantiene las previsiones

De cara al cierre del ejercicio, Ebro EV Motors mantiene sus previsiones de facturación y rentabilidad. En el apartado de ingresos, la automovilística estima que finalizará el año con un total de 333,1 millones de euros.

En cuanto al margen de rentabilidad, la firma prevé que se sitúe entre el 1% y el 3%.

Rafael Ruiz, presidente de Ebro EV Motors, ha apuntado que "el tercer trimestre del año, a pesar del efecto estacional para el negocio del mes de agosto, ha ratificado la senda de expansión en ventas y mejoras operativas que ya se venían observando en la primera parte del ejercicio".

Hay que tener en cuenta que el próximo 24 de noviembre la compañía presentará el nuevo Ebro s900, el que será su nuevo buque insignia.