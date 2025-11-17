Los fallos más comunes en la ITV este invierno: el 22% de los coches de España falla por el mismo motivo

A menudo, los conductores no revisan adecuadamente el sistema de alumbrado de su vehículo antes de la ITV, lo que resulta en rechazos. CONSELL DE MALLORCA - Archivo

Con la llegada del invierno, las condiciones meteorológicas más adversas, como la niebla, la lluvia o la nieve, hacen que la seguridad vial sea más importante que nunca. En este contexto, los fallos más comunes en la ITV en España están relacionados con el sistema de alumbrado y señalización de los coches. Según datos de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), el 22% de los vehículos que fallan en la inspección tienen problemas con sus luces.

Los defectos más comunes en la ITV: alumbrado y señalización

Desde Car and Driver informan que uno de los fallos más frecuentes en la ITV de los coches de España se debe al mal funcionamiento del sistema de alumbrado y señalización. Este problema representa el 22,6% de los fallos graves detectados durante la inspección. Faros desajustados, lámparas fundidas o faros mal regulados son las principales causas, lo que pone en riesgo la visibilidad y la seguridad en condiciones adversas, como la niebla o la lluvia.

El sistema de alumbrado es esencial para que los demás conductores puedan ver el vehículo y para evitar deslumbramientos. Es un fallo que se puede evitar con una simple revisión, lo que subraya la importancia de acudir a la ITV con el coche en buen estado.

Consejos para evitar fallos en la ITV

Los conductores deben ser conscientes de que un coche en mal estado pone en riesgo su propia seguridad y también la de los demás. Es recomendable acudir a estaciones de ITV de confianza, ya que estos sitios cuentan con especialistas capacitados para realizar revisiones detalladas y asegurar que el vehículo cumple con todas las normativas de seguridad vial.

Mantener el sistema de alumbrado y señalización en buen estado es una responsabilidad compartida entre el conductor y los demás usuarios de la carretera.

Según Guillermo Magaz, director de AECA-ITV, un vehículo con faros mal regulados o con lámparas fundidas puede hacer que otros conductores no vean el coche o incluso deslumbrarse.

"Asegurarnos de circular con el sistema de alumbrado y señalización en buen estado es un acto de responsabilidad tanto para el propio conductor como para los demás usuarios".