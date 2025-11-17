Un experto en coches se rinde ante uno de los modelos con el mantenimiento más bajo: “Los costos son mínimos”

El experto en coches Juanjo Jiménez, conocido mecánico e influencer en redes sociales, ha sorprendido al público al recomendar uno de los modelos con mantenimiento bajo y costos mínimos: el Hyundai i20. Según el especialista, este coche reúne las cualidades más buscadas por los conductores actuales, convirtiéndose en una alternativa destacada dentro del mercado español. Además, afirma que este modelo demuestra cómo la marca surcoreana ha logrado mantener una fórmula práctica y duradera.

El modelo que combina sencillez, durabilidad y costos mínimos

Juanjo Jiménez explica que el Hyundai i20 representa “lo que muchos conductores echan de menos: un coche de los de toda la vida”. Destaca su sencillez mecánica: “Es un coche actual, pero al mismo tiempo es un coche como los de siempre. Y encima de todo, analógico, que los costos de mantenimiento son mínimos”.

El diseño, estrenado en 2020, conserva una línea moderna pero práctica, manteniendo la esencia analógica que tanto valoran los usuarios que priorizan el ahorro y la fiabilidad.

El experto hace hincapié en la versión Essence, equipada con un motor 1.2 MPi de cuatro cilindros y 84 caballos de potencia, junto a una caja manual de cinco velocidades, una configuración que garantiza una conducción suave y económica.

Con un precio de partida cercano a los 16.400 euros, el i20 se ubica entre los vehículos más competitivos de su segmento, ofreciendo consumos ajustados y reparaciones accesibles. Además, sus neumáticos de 185 mm con llantas de 15 pulgadas reducen los costes de sustitución, un detalle que, según Jiménez, “garantiza que cambiar las ruedas no sea un dolor para el bolsillo”.

El mecánico también destaca el peso ligero del vehículo, que permite una excelente relación entre potencia y consumo, lo que lo convierte en una opción eficiente tanto para trayectos urbanos como para viajes largos. Su comportamiento ágil y estable refuerza la reputación de la marca surcoreana en el mercado español, donde cada vez más conductores valoran la durabilidad por encima de la sofisticación tecnológica.

Hyundai i20, la mejor elección para quienes buscan fiabilidad y ahorro

Jiménez sostiene que el Hyundai i20 es su primera recomendación para quienes desean comprar un coche nuevo en España. Lo define como un modelo “fiable, ágil y muy barato de mantener”, atributos especialmente relevantes en una época marcada por el aumento de los precios de combustible y de las reparaciones.

El experto añade que el i20 “solo va al taller para hacer mantenimientos y poco más”, a diferencia de los modelos europeos más modernos, que considera demasiado complejos.

Lanzado originalmente en 2008, el Hyundai i20 ha evolucionado hasta convertirse en uno de los modelos más equilibrados de su segmento, con una carrocería de 4,04 metros de largo y 1,75 de ancho, además de un maletero de 350 litros que lo hace perfecto para familias pequeñas y conductores urbanos.