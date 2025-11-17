Un experto en coches revela las subastas en España donde puedes encontrar un SUV a mitad de precio

Según el experto, las subastas se han convertido en alternativas reales para quienes buscan una oportunidad sin pasar por concesionarios o portales tradicionales. Europa Press

Cada vez más compradores en España están recurriendo a las subastas para hacerse con un coche, incluidos SUV, por precios muy por debajo del mercado. Según explica un experto del sector, este sistema ha dejado de ser un entorno opaco y se ha convertido en una alternativa real para quienes buscan una oportunidad sin pasar por concesionarios o portales tradicionales.

Dónde encontrar SUV baratos en subastas en España

1. Subastas públicas del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos

Las administraciones públicas organizan pujas cuando necesitan liquidar vehículos del Parque Móvil del Estado o bienes procedentes de decomisos policiales. Estas subastas deben anunciarse en el BOE o en el boletín correspondiente, lo que garantiza transparencia. Se pueden encontrar SUV embargados o retirados del servicio, muchas veces con precios base muy bajos. Eso sí, algunos pueden llevar años sin moverse, lo que afecta a su estado general.

2. Agencia Tributaria y Seguridad Social

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Agencia Tributaria también subastan coches embargados por impago de deudas. Según indica el experto, estos vehículos pueden salir hasta un 50% más baratos que su valor real. La información se publica en los portales oficiales y permite ver detalles, fechas y documentación disponible.

3. Subastas organizadas por bancos y empresas de renting

Varias entidades financieras y compañías de renting liquidan sus flotas mediante subastas online. Aunque a veces se utiliza el concepto de “subasta” como reclamo, en muchos casos se trata de vehículos procedentes de alquiler que han completado su ciclo operativo. Suelen tener mucho uso, pero también precios muy atractivos frente a los del mercado tradicional.

4. Plataformas online de subastas

En los últimos años han surgido webs donde cualquier particular puede participar sin necesidad de desplazarse. Sitios como Autorola o eBay funcionan como intermediarios entre vendedor y comprador. Algunas realizan peritaciones previas para aportar cierta garantía, aunque no siempre es una confirmación absoluta del estado del vehículo. Permiten pujar por modelos de toda España, incluidos SUV con precios de salida especialmente bajos.

5. Subastas internacionales accesibles desde España

Aunque están más asociadas a clásicos y modelos exclusivos, páginas como Bring a Trailer también permiten encontrar SUV y otros coches ubicados en distintos países. La ventaja es su enorme variedad; la desventaja, los costes de traslado y trámites. Aun así, pueden aparecer oportunidades difíciles de ver en el mercado español.

Consejos clave para participar sin riesgos

Para quienes deseen buscar un SUV barato en subastas, el experto recomienda seguir estos pasos: