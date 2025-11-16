Lo haces cada semana y es ilegal: el despiste al echar gasolina que te puede arruinar el día

Repostar parece una acción rutinaria, casi automática, pero incluso cuando crees estar haciendo lo correcto puedes incurrir en infracciones como utilizar el móvil, no apagar el motor o fumar en la zona de surtidores, y arriesgarte a una multa sin darte cuenta. En esta nota te contamos los errores más frecuentes al repostar y cómo evitar que ese gesto cotidiano con el coche se convierta en un problema.

Usar el móvil, mantener el motor encendido o fumar mientras repostas

Aunque pueda parecer exagerado, la normativa del Reglamento General de Circulación, en su artículo 115.3, establece que para cargar combustible el vehículo debe estar con el motor parado, las luces apagadas, y los dispositivos emisores de radiación electromagnética desconectados. Eso incluye, por extensión, el uso del teléfono móvil, así como la radio o cualquier equipo eléctrico mientras se está en la maniobra. Además, fumar o encender cualquier llama queda igualmente prohibido en la zona de repostaje por riesgo de ignición de vapores de combustible.

La mayoría de los conductores desconoce que estas acciones están prohibidas. Freepik

No comprobar que has elegido el combustible correcto

Otro error habitual es seleccionar el tipo de combustible equivocado, por ejemplo, echar gasolina en un coche diésel o al revés, lo que no solo puede provocar averías graves en el motor, bomba o filtros, sino que implica una negligencia significativa. Según la web de Motoreto, confundir los surtidores es “uno de los errores más comunes” al repostar.

Si te das cuenta antes de arrancar, lo mejor es no poner el coche en marcha y llamar a una grúa para vaciar el depósito; si ya lo has arrancado, lo indicado es apagarlo de inmediato para minimizar daños. Así que toma dos segundos para leer bien la etiqueta del surtidor y el manual del vehículo antes de empezar.

Desatender las medidas de seguridad básicas y la electricidad estática

Más allá de lo evidente, como apagar el motor o no fumar, existen otros errores que pasan desapercibidos: repostar sin accionar el freno de mano, dejar el coche abierto mientras pagas, no alinear bien la manguera, o no atajar posibles acumulaciones de electricidad estática antes de comenzar.



Por ejemplo, la acumulación de electricidad estática puede generar una chispa al tocar la manguera si no se toca previamente la carrocería del coche. Y llenar el depósito hasta el borde puede favorecer la evaporación de vapores inflamables. Aunque el riesgo es bajo, la normativa considera estas actuaciones como incumplimientos que pueden derivar en sanción o, peor aún, en accidente.

Por tanto, al repostar, aparca adecuadamente, acciona el freno de mano, apaga todo y evita cualquier distracción. Así cubres lo que podría parecer un gesto trivial, pero que la normativa y la seguridad consideran esencial.

En resumen: lo que haces todos los días al llenar el depósito puede esconder infracciones que desconocías. No se trata de elegir bien el combustible, sino de respetar unas normas que evitan que una rutina se convierta en un susto, o una multa innecesaria.