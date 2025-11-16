Un experto en coches no da crédito a este modelo eléctrico de bajo precio en España

El creador de contenido automotriz Victric probó durante meses algunos de los coches eléctricos más asequibles del mercado español. Sin embargo, entre todos ellos hubo uno que le llamó especialmente la atención por su equilibrio entre precio, autonomía y prestaciones: el Citroën ë-C3, un modelo europeo que, según afirmó, destaca por encima de muchas alternativas chinas dentro del mismo rango de precios.

El Citroën ë-C3 sorprende al experto por su relación entre coste y capacidades

La gama del Citroën ë-C3 se compone de dos acabados, ambos con el mismo motor eléctrico de 83 kW (113 CV), 125 Nm de par y tracción delantera, que permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 11 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 135 km/h. Utiliza la nueva plataforma Stellantis Smart Car, una arquitectura multi-energía que abarata costes y permite fabricar versiones eléctricas, híbridas y de combustión en la misma base.

El modelo incorpora una batería LFP de 43,8 kWh útiles, suministrada por Svolt Energy Technology, con autonomías que van de 315 km en la versión You a 323 km en la Max, según homologación WLTP. Además, destaca por una carga rápida de 100 kW, capaz de pasar del 20% al 80% en 26 minutos, y por una recarga doméstica completa en unas 7–8 horas.

Equipamiento, diseño y precio: por qué sorprende tanto

El ë-C3 ofrece un equipamiento más completo de lo que suele encontrarse entre los eléctricos de su franja de precio. Incluye de serie una pantalla central de 10,25 pulgadas, cuadro digital, Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, frenada autónoma de emergencia, aviso de carril, reconocimiento de señales y control de estabilidad y tracción. Todo ello con un maletero de 310 litros, cinco plazas reales y un peso de 1.491 kg.

En España, el modelo parte desde 22.590 euros en versión You y 27.090 euros en versión Max, precios sin ayudas y con 8 años o 160.000 km de garantía en la batería. Para Victric, el atractivo del ë-C3 radica precisamente en que “no parece un eléctrico barato”, especialmente cuando se comparan sus prestaciones y equipamiento con otros modelos del mismo rango.

Otros eléctricos económicos probados por el experto

Aunque el Citroën fue el que más le sorprendió, Victric también analizó en detalle otros modelos asequibles disponibles actualmente en España. Entre ellos, el Leapmotor T03, con una batería de 37,3 kWh y 265 km de autonomía; el BYD Dolphin Surf, con versiones de hasta 322 km WLTP; el Renault 5 E-Tech, con tres motorizaciones y autonomías de entre 310 y 412 km; el BYD Atto 2, con baterías LFP y opción Long Range; y el MG S5 EV, con dos variantes de batería que alcanzan hasta 480 km WLTP.