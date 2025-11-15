El dueño de un taxi no se corta y revela cuánto dinero gana por mes en España: "Y no es por 8 horas por día..."

Aunque muchos imaginan que conducir un taxi en España puede generar ingresos cómodos, la realidad que viven una gran cantidad de profesionales del volante es bastante más exigente. En una reciente entrevista en el canal de YouTube de Adrián G. Martín, un taxista contó con total sinceridad cuánto dinero logra ganar cada mes y cuánto esfuerzo hay detrás de esa cifra. Su testimonio deja claro que las jornadas largas y los sacrificios personales son parte inseparable del trabajo.

“No es por 8 horas por día”: el dinero que gana un taxista en España

El conductor, que también es dueño del vehículo, explicó que sus ganancias mensuales rondan entre 2.000 y 2.400 euros netos, siempre que el año transcurra sin imprevistos como averías o accidentes. Además, aclaró que alcanzar ese monto requiere un nivel de dedicación muy por encima de una jornada laboral común.

“No es por 8 horas por día, el taxista trabaja 12, 13 o hasta 14 horas. Cuando llega abril ya no te coges ningún día libre hasta que termina octubre”, explicó durante la entrevista.

El taxista también destacó que los meses de más trabajo coinciden con la temporada turística, cuando la demanda aumenta, pero el cansancio y la presión se acumulan.

Un trabajo de sacrificio más que de lujo

El testimonio del taxista refleja una realidad extendida para muchos en el sector: el trabajo constante y la falta de descansos son la norma para poder mantener una rentabilidad estable.

A pesar de las dificultades, muchos continúan en la profesión por la autonomía que ofrece y la posibilidad de manejar sus propios horarios, aunque estos sean interminables.



