Mat, experto en coches, se rinde ante este SUV chino: "No tiene nada que envidiarle a un SUV premium europeo"

El reconocido especialista en motor Mat Watson, del canal de YouTube Carwow, analizó el Chery Tiggo 8, un SUV chino de siete plazas que, según él, ofrece una calidad sorprendente por su precio. El experto aseguró que el vehículo “se ve caro”, incluso sin que la marca sea muy conocida en Europa. “Muchos no reconocerán el logo, pero pensarán que es un coche premium”, explicó.

El SUV chino que tiene un diseño atractivo con detalles premium

Mat resaltó el aspecto exterior del Tiggo 8, señalando que su diseño moderno y equilibrado podría ser clave para su éxito en Europa. Todos los modelos incluyen llantas de 19 pulgadas, barras de techo satinadas, contornos cromados y manijas retráctiles. Aunque confesó que no es fan de ese tipo de manijas, valoró que el coche incorpore funciones automáticas de apertura y cierre al acercarse.

En la parte trasera, el especialista criticó los tubos de escape falsos, que considera un detalle innecesario, pero elogió la armonía general del diseño. “Es un coche muy bonito, y la gente que no conoce la marca se sorprenderá”, comentó.

Un interior que compite con marcas europeas

El punto fuerte del Chery Tiggo 8, según Watson, está en su interior y tecnología. Equipado con materiales de alta calidad, combinaciones de piel sintética, un volante forrado y una palanca de cambios con inspiración en Mercedes-Benz, el SUV ofrece una sensación “más lujosa de lo esperado”.



También destacó la pantalla táctil rápida y fácil de usar, el sistema de carga inalámbrica de 50W con ventilación, y la iluminación ambiental personalizable.

“Si comparas el interior con el de un SUV premium europeo, este no tiene nada que envidiarle”, aseguró.

Precio competitivo y equipamiento sorprendente

Uno de los aspectos que más impresionó al experto fue el precio. El Chery Tiggo 8 parte desde menos de 32.000 euros, mientras que la versión híbrida Super Hybrid cuesta menos de 38.000 euros.



Watson recomienda optar por el modelo tope de gama, que incluye asientos calefactados y ventilados en las dos primeras filas, techo panorámico y un interior más refinado.

El Tiggo 8 básico cuenta con un motor turbo de gasolina de 1.6 litros que desarrolla 147 hp. El modelo que se muestra en el vídeo es el híbrido, equipado con un motor turbo de gasolina de 1.5 litros y una batería de 18 kWh, que en conjunto producen 204 hp. El híbrido también ofrece una autonomía de hasta 90 km en modo eléctrico.