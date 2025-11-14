Los expertos en automoción lo consideran el coche del siglo en España: "Representaba lo que buscaban los españoles"

Los expertos en automoción de España han coincidido en señalar al Renault Mégane como el coche del siglo en el país. Con más de 1,2 millones de unidades y una trayectoria que abarca 25 años de historia, este modelo ha dejado una huella profunda entre varias generaciones de conductores. Sin duda, el Mégane marcó un antes y un después en la manera de moverse por las carreteras españolas.

El Renault Mégane, el coche que definió más de dos décadas en España

El Renault Mégane fue el automóvil que mejor representó lo que los españoles buscaban a comienzos de los 2000. Según AutoFácil, “representaba exactamente lo que buscaban los españoles: un coche versátil, espacioso y con un precio razonable”. Su éxito se sostuvo en una gama muy completa, que iba desde las versiones básicas hasta las deportivas o descapotables.

Entre 2000 y 2025, el modelo alcanzó 1.224.700 matriculaciones y se convirtió en el más vendido en España en seis ocasiones. Su segunda generación, presentada en 2002, elevó el listón con un diseño más moderno y un enfoque en la seguridad, además de motores diésel que dominaron las carreteras durante años.

Un icono que evolucionó con toda una generación española

El reinado del Mégane empezó a ceder en los 2010 con la irrupción de los SUV, pero el modelo mantuvo su relevancia por su equilibrio entre tecnología, confort y fiabilidad, pese al auge de los utilitarios. Hoy sigue siendo un símbolo dentro de la automoción en España, recordado como el coche que acompañó la expansión económica y el cambio en la movilidad del país.

En 2025, el Renault Mégane renace como un modelo 100 % eléctrico, siendo el reflejo de una nueva era donde la tradición y la innovación se dan la mano.