Empresa china Chery queda en ridículo al intentar recrear una maniobra de Range Rover en la “Escalera al Cielo”

El vehículo habría fallado por la soltura de uno de los puntos de anclaje del cable de seguridad.

La marca china Chery se ha vuelto viral en redes sociales tras un fallido intento de replicar una de las maniobras más icónicas de Range Rover: el ascenso por la famosa “Escalera al Cielo” de la montaña Tianmen, en China. El vídeo, que rápidamente circuló en plataformas asiáticas y occidentales, muestra cómo el SUV de Chery intenta subir los 999 escalones, pero termina perdiendo tracción y chocando contra un muro lateral, generando una gran ola de críticas y memes.

El intento fallido que encendió las redes

De acuerdo con el medio especializado Road & Track, el vehículo empleado por Chery, identificado por varios medios como un Fengyun X3L, comenzó el ascenso tal como lo hizo Range Rover en su famoso reto de 2018.

🇨🇳‼️ | LO ÚLTIMO — La automotriz china Chery intentó recrear la viral hazaña del Range Rover en la “Escalera al Cielo” de Tianmen Mountain, pero el vehículo terminó estrellándose contra una baranda. La empresa pidió disculpas, asumió los costos de reparación y admitió “fallas en… pic.twitter.com/4khd7gFW9e — UHN Plus (@UHN_Plus) November 13, 2025

Sin embargo, durante la subida se produjo un incidente técnico que se describió de esta manera: “uno de los puntos de anclaje del cable de seguridad se soltó y quedó atrapado en la rueda”. Lo anterior generó una pérdida inmediata de tracción y provocó que el coche retrocediera sin control hasta impactar con un muro de la escalera.

Según The Sun, pese al aparatoso golpe, no se reportaron heridos, pero sí se generaron daños visibles en la estructura. El incidente provocó que la marca retirara el material oficial del evento y emitiera disculpas públicas, afirmando que revisará los protocolos de seguridad para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

El antecedente: la hazaña impecable de Range Rover en 2018

Para entender por qué la comparación se ha vuelto tan viral, conviene recordar el video original de Range Rover. En 2018, un Range Rover Sport Plug-in Hybrid subió sin fallos los 999 escalones de la montaña Tianmen tras recorrer la carretera de 99 curvas, en una de las campañas promocionales más espectaculares de la década.

La maniobra, grabada con gran despliegue técnico, mostraba al SUV trepando uniformemente, sin derrapes, sin balanceos y sin apoyo adicional visible, convirtiéndose en un hito de marketing automotriz.

Ese vídeo se convirtió en un referente global, por lo que cualquier intento de replicarlo genera expectativas muy altas.

Chery responde al bochorno

De acuerdo con The Sun, Chery emitió una declaración pública en la que lamentó el incidente y aseguró que reforzará sus protocolos de seguridad para futuros eventos. La marca afirmó que todos los participantes se encontraban a salvo y que se está investigando exactamente qué fallo mecánico produjo la pérdida de control.