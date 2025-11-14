Este coche francés está entre los más vendidos del 2025 en España:ECO, reducción de emisiones y precios desde los 17000 euros

El mercado automovilístico en España cierra el 2025 con cifras que confirman una gran recuperación. Con más de 951.000 unidades vendidas en los primeros diez meses del año, el crecimiento es del 14,9%, es señal de que el sector se consolida tras los años más duros. Entre los protagonistas del año, se encuentra un coche francés que no cede su lugar en la lista de los más vendidos. Se trata del clásico Peugeot 208, un modelo con etiqueta ECO y precios desde los 17000 euros.

Peugeot 208, el coche francés que conquista a los españoles en 2025

Según Car and Driver, el Peugeot 208 mantiene su reinado tanto en España como en Europa. La versión actualizada destaca por su equilibrio entre diseño, rendimiento y eficiencia.

Aunque su espacio trasero no es el más amplio, compensa con un comportamiento en carretera sólido y un interior renovado con más tecnología. Su distintivo ECO le abre las puertas a ventajas urbanas y refleja la apuesta de la marca por la movilidad sostenible.

El Peugeot 208 ofrece una gama variada: desde motores de gasolina 1.2 PureTech con 75 y 100 CV hasta las nuevas versiones mild-hybrid de 100 y 136 CV.

También hay una versión 100% eléctrica (e-208) con hasta 400 km de autonomía. Todos los acabados incorporan detalles estéticos actualizados, nuevas llantas, faros LED más estilizados y un interior con pantalla táctil de 10 pulgadas.

Entre sus configuraciones disponibles en el mercado español destacan los acabados Active, Allure y GT, con precios desde los 20.100 euros en su versión de entrada, aunque el modelo figura en el ranking de los más vendidos de 2025 con tarifas que parten desde los 17000 euros, según las promociones vigentes.

La etiqueta ECO impulsa su éxito en el mercado español

La incorporación de sistemas híbridos ligeros de 48 voltios hace que el Peugeot 208 sea uno de los compactos más atractivos del segmento. La marca asegura que puede circular más del 50% del tiempo en modo eléctrico dentro de entornos urbanos, una ventaja decisiva para los conductores que buscan reducir emisiones sin renunciar a la autonomía de un coche convencional.

Este coche francés no solo mantiene su liderazgo por estética o tecnología, sino también por un precio competitivo y un enfoque sostenible que encaja con la tendencia del mercado en España. Su etiqueta ECO y su equilibrio entre eficiencia, prestaciones y diseño explican por qué el 208 sigue entre los más vendidos de 2025.