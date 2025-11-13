Una mecánica española no se corta y revela el truco para arrancar tu coche cuando el mando se queda sin pila: "Es muy sencillo"

Perder la carga del mando del coche puede ser uno de esos momentos de tensión que cualquier conductor teme: el vehículo no responde, los botones no funcionan y no sabes cómo encender el auto. Sin embargo, una mecánica española demostró en un vídeo que no hace falta recurrir a una grúa ni cambiar la pila de inmediato. Con un gesto tan simple como colocar el mando en el lugar adecuado, es posible arrancar el motor sin problema. Su explicación, publicada en la cuenta de Instagram @autosjuanjo, ha sorprendido a miles de usuarios.

El punto secreto que permite arrancar el coche sin pila en el mando

Según explicó la especialista, los coches del grupo Volkswagen, que incluye marcas como Audi, SEAT, Skoda y Volkswagen, cuentan con una zona específica en el interior que permite detectar la señal del mando incluso cuando este no tiene batería.



Esa área está identificada con un pequeño icono de una llave, que suele encontrarse cerca del volante o en la consola central. Solo hace falta colocar el mando sobre ese símbolo durante unos segundos para que el vehículo reconozca el transpondedor interno de la llave y permita el arranque.



Este sistema, diseñado por el propio fabricante, actúa como una medida de emergencia para evitar quedar varado por una simple pila agotada. “Es muy sencillo”, señala la mecánica, que insiste en que el coche sigue siendo capaz de leer la frecuencia del mando, aunque los botones no emitan luz ni sonido.

Un truco que puede evitar un rescate innecesario

El vídeo ha tenido una gran repercusión porque muestra un método real para resolver una situación cotidiana. Muchos usuarios destacaron que desconocían este detalle, pese a tener vehículos del grupo alemán.



Además de ahorrar tiempo, conocer este procedimiento puede evitar gastos innecesarios, como el remolque del coche o el cambio de batería del mando en un taller. Según la profesional, “entender cómo responde el vehículo ante imprevistos es una forma de conducir con más seguridad”.

"A veces, conocer un pequeño detalle del coche puede evitarte un gran problema”, concluyó.