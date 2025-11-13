Gloria, experta en seguros, sobre una mala planeación en camiones: “Cargar mal un camión puede costar más de 50.000 euros”

Un error en la estiba puede convertirse en una pesadilla logística y económica. Gloria, experta en seguros de transporte, relató un siniestro real que terminó con pérdidas superiores a los 47.000 euros por una carga mal distribuida, dejando en claro cómo cuestiones tan simples pueden ocasionar grandes pérdidas.

Un camión volcado por una mala distribución de peso

Según explicó en una charla en el canal de YouTube Rutas de Éxito, un viernes por la tarde un transportista cargó chatarra suelta en la parte inferior del camión y paquetes prensados, más pesados, en la parte superior para alcanzar las 40 toneladas requeridas. Al incorporarse a la autopista, en la primera curva el vehículo volcó debido al peso mal repartido. Aunque el conductor salió ileso, el incidente provocó un despliegue de grúas y limpieza en una autopista francesa que elevó los costes a cifras alarmantes.

Gloria detalló que solo el rescate ascendió a 32.000 euros, a lo que se sumaron otros 15.000 por el traslado del camión y los daños materiales. “Me cobraron hasta la gasolina de las motosierras para cortar la hierba y sacar la chatarra”, explicó.

Además, las autoridades francesas impidieron la intervención de aseguradoras externas al tratarse de una vía privada, lo que incrementó la factura. “En Francia cobran lo que quieren y nadie les discute”, denunció, señalando la indefensión de los transportistas ante este tipo de situaciones.

La importancia del CMR y la responsabilidad del conductor

Más allá del accidente, Gloria destacó que el conductor se habría librado de pagar si hubiera anotado en el CMR, el documento de transporte, que la carga no estaba bien distribuida. “Si mi chófer hubiese puesto en el CMR: ‘no estoy de acuerdo con la carga’, no habría tenido que hacerse cargo de todo eso”, afirmó. Insistió en que cualquier observación debe quedar registrada por escrito: “Perder cinco minutos puede salvarte de pagar miles de euros”.

La especialista subrayó que en cuanto el conductor firma el CMR, asume la responsabilidad de la mercancía. Si no se le permite revisar la carga, debe dejar constancia: “El conductor no ha podido revisar la estiba, por lo tanto no se hace responsable”. De ese modo, explicó, el seguro puede actuar y el transportista queda protegido legalmente.

Gloria también advirtió sobre los riesgos de una carga mal asegurada. Recordó el caso de un camión al que no se le colocó protección frontal para barras de acero y, tras una frenada, una de ellas atravesó la cabina, rozando al conductor. “Le pasó a dos palmos, pudo haberlo matado”, relató.

Por último, criticó la falta de áreas de descanso adecuadas para transportistas en Europa, lo que afecta tanto a la seguridad como a la cobertura de los seguros. “Si te roban y no estás en un parking vigilado, el seguro no te cubre”, señaló.

También reclamó mayor apoyo institucional y recordó el papel esencial del transporte durante la pandemia: “Cuando todo estaba parado, los camiones seguían moviéndose; éramos héroes, y ahora se nos ha olvidado”.