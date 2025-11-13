Un experto en coches sobre uno de los SUV más baratos y funcionales del mercado: “Ofrece una relación calidad-precio muy interesante”

El experto señaló que la dirección precisa y suspensiones que absorben bien las irregularidades son otros de los grandes tesoros del vehículo. Getty Images

Entre la variedad de SUVs que compiten en el actual mercado, existe un modelo reconocido por su equilibrada mezcla entre calidad y precio: MG S5. De acuerdo con el experto del canal de YouTube Loading Cars, este vehículo resume el espíritu de la marca: ofrecer mucho por un coste contenido, sin renunciar a comodidad, tecnología ni eficiencia.

Diseño sobrio y espacios bien aprovechados

A primera vista, el MG S5 no busca deslumbrar, sino convencer por coherencia. Su carrocería presenta líneas limpias y proporciones bien resueltas, con un frontal cerrado propio de los eléctricos, ópticas divididas y un conjunto equilibrado que transmite solidez. “No es un coche despampanante, pero tiene buena presencia”, explicó el especialista al resaltar sus llantas aerodinámicas de 17 pulgadas y un diseño posterior con pilotos unidos por una franja horizontal.

En dimensiones, se sitúa dentro del rango medio de los SUV urbanos: 4,47 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,62 de alto, con una distancia entre ejes de 2,73 metros. En el interior, el espacio sorprende. Las plazas traseras resultan amplias y cómodas, con suficiente altura al techo incluso para adultos altos.

El maletero ofrece 453 litros de capacidad, ampliables a más de 1.400 con los asientos abatidos, lo que refuerza su perfil práctico para familias o usuarios que buscan versatilidad.

El analista destacó también la buena sensación de calidad interior, con plásticos blandos en zonas principales y un ensamblaje que transmite solidez. En el salpicadero se combinan una pantalla central de 12,8 pulgadas con un cuadro digital de 10,25, ambos con gráficos claros y una interfaz fluida.

Incluye conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, controles físicos para la climatización y asistentes avanzados a la conducción bajo el sistema MG Pilot, que integra control de crucero adaptativo, aviso de ángulo muerto y frenada automática de emergencia.

Tecnología, autonomía y versiones disponibles

El MG S5 se ofrece con dos configuraciones de batería, orientadas a diferentes tipos de uso. La versión básica monta una batería LFP de 49 kWh, asociada a un motor de 170 CV y una autonomía homologada de 340 kilómetros WLTP. Durante sus pruebas, el experto registró consumos reales de 13,9 kWh/100 km, una cifra que calificó como “muy buena para un coche de este tamaño y peso”.

Para quienes necesiten más alcance, la marca ofrece una versión superior con 64 kWh de capacidad y hasta 480 km de autonomía, además de mayor potencia de carga rápida, 139 kW frente a 120 kW en la versión básica. En corriente continua, ambos pueden alcanzar el 80% de carga en unos 30 minutos, mientras que en alterna la potencia es de 7,2 kW, adecuada para una recarga doméstica nocturna.

El especialista también subrayó la importancia del software de gestión energética, responsable de optimizar tanto la autonomía como la durabilidad de las baterías. “Es un coche pensado para el uso diario, con una entrega de potencia suave y suficiente, ideal para ciudad y trayectos interurbanos”, señaló, valorando su equilibrio entre rendimiento y eficiencia.

Conducción cómoda y precio competitivo

Al volante, el MG S5 transmite una sensación de estabilidad y confort, con una dirección precisa y suspensiones que absorben bien las irregularidades. No es un coche orientado a la deportividad, pero su respuesta inmediata y el empuje del motor eléctrico le otorgan agilidad en ciudad y seguridad en autopista. “Tiene un comportamiento muy equilibrado, mejor de lo que esperas por el precio”, apuntó el experto.

En cuanto al coste, el modelo parte desde 20.990 euros con ayudas del Plan MOVES y financiación, aunque sin descuentos ronda los 31.500 euros. Por su dotación tecnológica, espacio interior y calidad general, el especialista lo considera “uno de los SUV eléctricos con mejor valor del mercado actual”.