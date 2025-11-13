Así envejece el parque automovilístico español: por cada coche nuevo, otro de más de 10 años cambia de manos

El mercado automovilístico español es uno de los más envejecidos de la Unión Europea (UE). Con una edad media de 14,5 años, supera en dos años el promedio de la UE.

Ahora bien, si bien es cierto que el mercado automovilístico patrio es el que presenta los mejores datos en lo que va de año, el mercado del vehículo de ocasión también crece.

Y esto no sería malo si las transferencias que se realizasen fuesen de vehículos seminuevos. El problema radica en que más de la mitad de las operaciones corresponden a transferencias de modelos de más de diez años. Una situación que no permite ni reducir las emisiones de CO2 ni mitigar los problemas relacionados con la seguridad vial.

En los diez primeros meses del año, las transferencias de vehículos de ocasión se incrementaron un 4,9% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 1.809.431 unidades. Esto equivale a que, por cada venta de vehículo nuevo, se comercializan 1,9 de ocasión, según datos de la patronal de concesionarios oficiales (Faconauto) y la de distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

Con estos datos, ambas asociaciones prevén que el mercado de vehículos de ocasión registre un crecimiento del 5,9% al cierre del ejercicio, hasta alcanzar los 2,2 millones de unidades vendidas.

Análisis por edad

De todas las ventas realizadas de vehículos de ocasión entre enero y octubre, una cuarta parte correspondió a modelos con menos de cinco años de antigüedad.

Hasta octubre se comercializaron 464.009 vehículos con menos de cinco años, lo que equivale a un crecimiento del 17% en la comparativa interanual.

Los más populares fueron aquellos con edades comprendidas entre los tres y los cinco años, con un total de 208.716 transferencias, lo que supone un crecimiento del 9% en la comparativa interanual.

Ahora bien, los vehículos usados de más de 15 años son los que aglutinan la mayor parte de las transferencias. Hasta octubre, se comercializaron 748.965 unidades, un 4,7% más en la comparativa interanual y el 41,4% de todas las operaciones de vehículos de ocasión.

El problema se agrava si se tiene en cuenta a los vehículos con entre diez y 15 años. Las ventas de estos vehículos crecieron un 4,8% en tasa interanual, hasta las 289.033 unidades.

Así las cosas, las ventas de modelos de ocasión con más de diez años acumularon entre enero y octubre un total de 1.037.998 vehículos. En román paladino, esto equivale a que el 57,3% de todas las ventas de modelos de ocasión corresponden a modelos con más de una década de antigüedad.

Por su parte, las matriculaciones de turismos entre enero y octubre acumulan un crecimiento del 14,9% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 951.516 unidades. Dicho de otro modo, por cada venta de vehículo nuevo, casi se comercializa otro con más de diez años de antigüedad.

Con ello, no es de extrañar que la antigüedad media del vehículo usado vendido en España se sitúe en los 11,3 años, superando los 15 en el caso de las ventas entre particulares y poniendo de manifiesto las dificultades que tiene gran parte de la población para acceder a soluciones de movilidad eficientes.

El diésel domina

Si hay una tecnología que prácticamente ha desaparecido en las ventas de vehículos nuevos esa es el diésel. Entre enero y octubre, el peso de esta tecnología en España se sitúa en el 5,5%.

En total, se comercializaron 52.803 unidades propulsadas por gasóleo, un 36% menos en la comparativa interanual.

No obstante, el diésel es la tecnología dominante en las ventas de vehículos de ocasión. Y es que el 50,4% de las operaciones registradas hasta octubre correspondieron a modelos de gasóleo. Le siguió la gasolina, con el 36,5% de las ventas hasta octubre.

Por todo ello, tanto Faconauto como Ganvam han tendido la mano al Gobierno para "diseñar un programa eficaz que garantice que ninguna capa de la población se quede fuera de la movilidad eficiente".