Xaima (25), de enfermera a camionera de cisterna en España transportando cargas delicadas: "Si te gusta el sector, vas a estar bien"

Con apenas 25 años, Xaima, originaria de Marruecos, ha dado un giro de 180 grados en su vida. Dejó atrás su carrera como enfermera para ponerse al volante de un camión cisterna en España, donde hoy trabaja como transportista de cargas delicadas. En solo dos años dentro del sector del transporte, ha conseguido visibilidad en redes sociales y se ha convertido en una referente para muchas mujeres y jóvenes que buscan abrirse camino en un mundo históricamente masculino.

De enfermera a camionera: un cambio de vida total

En una entrevista para “Rutas de Éxito”, el pódcast número uno del sector del transporte en España, Xaima (@xaimatrucks) relató cómo pasó de los turnos de noche en hospitales a la carretera:

“A raíz de la pandemia fue cuando toqué fondo, porque eso era, cada vez fallecía gente, y fallecía y fallecía”, contó a Mario, el entrevistador. “Fue tocar fondo y dije: Tengo que cambiar de trabajo, ver a ver qué encuentro por ahí”.

Su salto fue total. Sin experiencia previa, se apuntó a la autoescuela y en pocos meses ya hacía rutas internacionales. “Al principio me daba mucho miedo por el tema de que es un mundo de hombres”. Incluso, le decían que la iba a pasar fatal, que no iba a aguantar nada, pero no fue así.

“Aquí estoy. O sea, vamos, me encanta. Para mí el camión es mi pasión, o sea, y es terapia la soledad que hay”, aseguró.

Ahora se dedica a transportar cemento en cisterna y reconoce que su labor exige atención constante. Las descargas parecen simples, pero hay que estar pendiente todo el tiempo. Xaima lo describe como “una olla exprés: si te despistas, puede pasar de todo”.

Las claves de la joven camionera para empezar en el sector

Pensar bien si realmente te apasiona.

Buscar una buena autoescuela y sacarse los permisos.

Comenzar en cualquier empresa para ganar experiencia.

Aprender, adaptarse y luego elegir las condiciones que una quiera.

“Yo animo a las jóvenes y a las mujeres a que vengan a este sector”, afirma Xaima. “Siempre y cuando estés en una buena empresa, con buenas condiciones, estás a gusto”.

Eso sí, la experta aclara que “Si te gusta el sector, vas a estar bien. Pero si lo haces solo por dinero, estás perdida”.