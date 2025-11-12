Oscar, técnico automotriz, sobre cómo elegir los mejores neumáticos: “Una rueda barata no dura la mitad que una cara”

El técnico también reveló que uno de los errores más comunes que cometen los conductores es descuidar la presión.

Elegir neumáticos solo por su precio puede salir mucho más caro de lo que parece. Así lo advirtió Oscar, técnico automotriz, durante una entrevista en la que explicó por qué la seguridad y la rentabilidad deben pesar más que el coste inicial. Con ejemplos del transporte pesado y del uso diario, el especialista recordó que el neumático es el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera, y que invertir en calidad es invertir en estabilidad y fiabilidad.

Seguridad, economía y fiabilidad: el equilibrio perfecto

En una plática en el canal de YouTube Rutas de Éxito, Oscar subrayó que optar por una rueda barata puede comprometer la seguridad del conductor y la durabilidad del producto. “Esa economía la estás aplicando en tu contacto con el suelo”, comentó. “Una rueda barata no dura la mitad que una cara, puede durar mucho menos. Una rueda cara no dura el doble que una barata, puede durar mucho más”.

El experto insistió en que cada operativa necesita un tipo de neumático distinto y que lo ideal es analizar la rentabilidad por kilómetro para determinar la verdadera eficiencia. Según explicó, su trabajo con Goodyear se centra en diseñar productos que combinen seguridad, economía y fiabilidad, adaptándose a las necesidades de cada empresa o conductor.

Mantenimiento y mitos sobre los neumáticos

El técnico también enumeró los errores más comunes que cometen los conductores: descuidar la presión, no revisar los neumáticos con frecuencia y no realizar rotaciones o giros adecuados. “El mantenimiento es clave para sacar el máximo rendimiento”, afirmó. Recomendó además confiar en redes de servicio especializadas, como las asociadas a Goodyear, que ofrecen asistencia tanto a grandes flotas como a autónomos.

Sobre algunos mitos extendidos, aclaró que inflar con nitrógeno puede ayudar a mantener la presión más estable, pero no convierte la rueda en indestructible. También desmintió que un neumático de invierno funcione bien todo el año: a temperaturas superiores a 7 grados pierde eficacia y se desgasta rápidamente. “En verano no es más seguro, solo hace más ruido”, explicó.

Por último, Oscar destacó la importancia del seguimiento personalizado y del feedback de los usuarios.