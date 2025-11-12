Juanjo, mecánico español, sin pelos en la lengua sobre el sistema Start Stop: "Se puso en los coches para..."

El mecánico español Juanjo Jiménez, conocido en TikTok como @jcautomotivestop, compartió un vídeo en el que habló sin rodeos sobre el sistema Start Stop, una tecnología presente en la mayoría de los coches modernos. Según explicó, aunque se diseñó para reducir emisiones y consumo, su funcionamiento constante de “arrancar y parar” puede acortar la vida útil de componentes clave como la batería y el motor de arranque. Además, señaló que la supuesta finalidad ecológica del sistema no es tan real como parece.

El sistema Start Stop y su impacto en la batería

Jiménez advirtió que el sistema, aunque pensado para resistir un uso intensivo, termina afectando al motor y a la batería. “Aunque sean más robustos, con el tiempo se desgastan mucho más”, explicó.



Según detalló, las baterías con tecnología AGM, más costosas que las convencionales, se deterioran antes debido al continuo ciclo de encendido y apagado. Por eso, recomienda desactivar el sistema cada vez que se arranca el coche para alargar la vida de sus componentes.

El mecánico fue contundente al señalar que este sistema no fue creado por una cuestión práctica, sino para maquillar las cifras ecológicas de los vehículos. “El sistema Start Stop se puso para que los coches parecieran más verdes”, afirmó, cuestionando que los usuarios terminen pagando el precio con reparaciones más caras y baterías que se agotan antes.

Un consejo sencillo para evitar daños

Jiménez concluyó su vídeo con una recomendación directa: “Cada vez que arranques tu coche, pulsa el botón y desactiva el Start Stop”. Según explicó, este gesto puede evitar averías y ahorrar dinero a largo plazo.