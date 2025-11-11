Juan José, mecánico, desmiente el mito de este elemento en los cristales en los coches: "Mucha gente lo dice, pero no tiene sentido"

Cada vez más expertos utilizan las redes sociales para desmontar falsos mitos sobre el mantenimiento y diseño de los coches. Esta vez, Juan José, mecánico de Talleres Ebenezer, sorprendió en TikTok al explicar para qué sirven realmente los pequeños puntos negros que aparecen en el borde de los parabrisas y ventanillas. Aunque muchos conductores piensan que tienen una función estética o de pegado, el profesional aclaró que su propósito es completamente distinto y mucho más técnico de lo que parece.

Mito de los cristales del coche: no están ahí para que se pegue mejor

Según explicó Juan José, es muy común escuchar que esos puntos sirven para que el adhesivo se fije con mayor fuerza al cristal. Sin embargo, esa creencia no tiene fundamento. “Mucha gente dice que es para que el cristal pegue mejor, pero no tiene sentido”, afirma el mecánico. Existen coches con zonas más finas o con apenas puntos visibles, y en esos casos el pegamento no se aplica precisamente donde aparecen esas marcas.

El experto también señaló que algunos modelos casi no presentan esa línea punteada, lo que demuestra que su función no está relacionada con la instalación del cristal. En realidad, su presencia depende más del diseño y del tamaño del área negra que lo rodea, conocida como frit band.

Su verdadera función: equilibrar la temperatura del cristal

El mecánico detalló que los puntitos cumplen un papel importante para evitar daños estructurales. “Eso es para la disipación del calor”, explicó. Los cristales del coche reciben constantemente la radiación solar directa y la que rebota desde el interior, lo que genera una diferencia de temperatura entre las zonas transparentes y las oscuras.

Gracias a estos puntos, la transición térmica entre ambas áreas es más progresiva, lo que previene que el cristal se deforme o incluso se agriete con el tiempo. Dependiendo del modelo del vehículo, la cantidad y densidad de puntos varía para adaptarse a la proporción del borde negro y al tipo de cristal utilizado.

Un detalle estético con función técnica

Además de su papel en la protección del cristal, el experto revela que estos puntos también aportan un acabado visual más uniforme, lo que suaviza el contraste entre la parte transparente y la franja negra. De este modo, el diseño cumple un fin estético, y también contribuye a la durabilidad y seguridad del vehículo.

Juan José recordó que los coches están llenos de pequeños detalles que no siempre se aprecian a simple vista, pero que tienen una razón técnica detrás. “Nada está puesto al azar”, afirmó.