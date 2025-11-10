Juan Francisco, experto en coches, sin pelos en la lengua sobre la baliza V16 en España: "No pienso comprarla, es una estafa"

Juan Francisco Calero, experto en coches y periodista especializado del canal de YouTube carwow.es, compartió su contundente opinión acerca de la baliza V16, que será obligatoria en España a partir del 1 de enero de 2026. Según su opinión, todo el asunto de esta disposición le parece "una estafa". "No pienso pagar este impuesto que nos han impuesto, porque esta medida no afecta a ninguna parte del mundo, a partir del 1 de enero seremos únicos", asegura.

"Es un dispositivo muy sospechoso": la opinión del experto sobre la baliza V16

El periodista experto en coches asegura que la baliza V16 "es un dispositivo muy sospechoso". Según Juan Francisco, la DGT ha decidido que estas balizas tienen que tener conectividad, un sistema de conexión de datos que manda una señal a la DGT. "Esto solo existe en España", expresa.

El experto critica que la medida solo aplicará a españoles, pero no a extranjeros que estén en España, quienes podrán utilizar el triángulo de señalización. "En un momento en donde la Unión Europa nos une para muchas cosas, ¿a ti te parece que tiene sentido esto?", pregunta.

El dinero detrás de la medida

Juan Francisco pone la mirada en el dinero: "¿Quién se beneficia de todo esto? Este invento cutre viene de dos guardias civiles ya retirados que patentaron un montón de dinero. Ganan dinero también las aseguradoras, que están trabajando en la conectividad de esta baliza".

"Se lo llevan crudo quienes están fabricando estas balizas. Y también el estado, que le interesa vender estas balizas", lanza con dureza. Además, agrega: "Es una operación para sacarnos la pasta con algo que está fuera de lo que son los parámetros de la seguridad vial".

"Prefiero pagar la multa": el contundente mensaje del experto

"Tengo claro que no me voy a comprar este artefacto", expresa Juan Francisco, quien asegura que prefiere pagar la multa de 200 euros. "Y ni siquiera, porque si eso pasa prefiero ir a un bufete de abogados para plantear a la Unión Europa si esto es legal o una discriminación hacia los españoles", agrega.