Un experto mecánico no se corta sobre el dinero que puedes hacer con un coche clásico en España: "El sector ha explotado"

El experto del canal de YouTube Garaje Hermético, aseguró que el mercado de los coches clásicos en España “ha explotado” y que un simple vehículo antiguo, incluso ese que lleva años acumulando polvo en el garaje, puede valer mucho más de lo que imaginas. Según él, la nueva legislación aprobada en 2024 ha impulsado este fenómeno al multiplicar por tres la cantidad de coches catalogados como históricos en menos de seis meses, pasando de 50.000 a más de 150.000 unidades.

Coches clásicos: un mercado que mueve millones y crece sin freno

El especialista destaca que el cambio legal ha tenido un impacto directo en el valor de los coches clásicos. En España, actualmente existen entre 1,5 y 2 millones de vehículos con más de 30 años que podrían convertirse en “históricos” según la normativa. A su alrededor ha surgido toda una economía en expansión: talleres de restauración, escuelas para formar mecánicos especializados, eventos de exhibición y un mercado cada vez más activo en compraventa.



De acuerdo con la Federación Española de Vehículos Antiguos, este sector ya mueve unos 4.000 millones de euros al año y su potencial de crecimiento es enorme.

La pasión por los coches clásicos en España

A pesar de las oportunidades económicas, el experto recuerda que la esencia de los coches clásicos sigue siendo el disfrute personal. “Si te gustan los clásicos populares, piénsalos como algo que vas a disfrutar”, recomendó. Restaurar un vehículo puede requerir tiempo y dedicación, pero con buen criterio es posible recuperar la inversión e incluso obtener beneficios.



Para él, esta es una afición que, si se gestiona bien, puede transformarse en una fuente de ingresos estable.