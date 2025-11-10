David, experto mécanico de un taller sin pelos en la lengua sobre las aseguradoras en España: "El seguro nos paga 30 euros la hora de mano de obra"

El experto mecánico David, de @TallerDasercars, denuncia que las aseguradoras en España pagan solo 30 euros la hora de mano de obra. Montaje

El pago de las aseguradoras a los talleres es algo que no deja de generar polémica en España. David, experto mecánico del Taller Dasercars, explicó en uno de sus vídeos de TikTok cómo funcionan los pagos de las compañías de seguro y por qué muchos clientes desconocen los verdaderos costes detrás de una reparación.

Las aseguradoras pagan solo 30 euros por hora de mano de obra, según David

En su explicación, David explica que el seguro abona únicamente 30 euros por hora de mano de obra, algo que, según él, resulta insuficiente para cubrir los costes reales de una reparación completa.

En su vídeo, el experto mecánico muestra un Audi SQ8 y detalla que desmontar solo el paragolpes delantero lleva más de cuatro horas de trabajo.

“El seguro nos paga 30 euros la mano de obra”, afirma. “Estamos hablando de más de 50 plásticos que hay que desmontar, pintar, dos cabinas... o sea, eso el seguro no te lo va a pagar”.

David ejemplifica que, si factura cuatro horas por 30 euros cada una (y eso al "enfadarse mucho" con la aseguradora) recibe apenas 120 euros, y por la pintura otros 34 euros, lo que da un total de 150 euros. Una cifra que, según explica, no cubre ni los gastos mínimos del taller, que superan fácilmente los 300 euros de gastos entre materiales, luz y salario del trabajador.

¿Por qué algunos talleres aceptan trabajar solo con el seguro?

El experto mecánico explica que muchos talleres que trabajan solo con las aseguradoras optan por pintar las piezas sin desmontarlas. “La única forma es pintarlo todo montado”, asegura David.

Sin embargo, aclara que este método afecta directamente a la calidad del acabado, ya que no se puede acceder bien a las esquinas ni lograr un brillo uniforme.

“Tenéis que entender, o buscas calidad o buscas precio”, concluye David su explicación.