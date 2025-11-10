Andrei (32) no se corta sobre las dificultades del sector siendo camionero en España: "Es atractivo por el dinero, pero hay muchos puntos difíciles"

El creador de contenido y camionero en España, Andrei, conocido en redes como @Retohispano, compartió su historia en el pódcast “Rutas de Éxito”, referente del sector del transporte en el país. Durante su conversación con Mario, habló sobre su experiencia en la carretera, las dificultades y por qué considera que el trabajo es atractivo por el dinero, aunque está lleno de puntos difíciles.

El sector camionero en España resulta atractivo por el dinero, pero con muchas dificultades

Con más de ocho años en el oficio, Andrei conoce bien el sector camionero en España. Asegura que se gana bien, pero que el esfuerzo es alto.

“Se cobra más que en otros sectores, eso es seguro. Pero también hay que trabajar más, y mucho”, comentó durante la charla. Explica que el atractivo principal está en el dinero, aunque muchos no soportan el ritmo ni las exigencias del trabajo en ruta.

Según cuenta, muchos jóvenes se sienten motivados por los sueldos, pero terminan apartándose al descubrir las dificultades del día a día. “Un joven no quiere estar lejos de su pareja o sus amigos. El trabajo es duro y te quita tiempo para disfrutar”, afirmó el transportista rumano, que vive en España desde niño.

Andrei defiende más descanso para mejorar la vida del camionero

Al hablar sobre las normas que regulan el sector camionero, Andrei comentó que le gustaría poder disponer de más tiempo para descansar. “Alargaría las horas de descanso a 11 cada día. Así podríamos ducharnos, cuidarnos y tener tiempo para sentirnos bien con la vida”, señaló.

También destacó el papel de las redes sociales, donde comparte su día a día y conecta con otros conductores. Para él, el contacto digital ha sido una ventana hacia nuevas oportunidades dentro del sector del transporte en España. “Si haces cosas bonitas y sinceras, las redes te abren puertas”, concluyó.