Una marca china estrena un SUV híbrido en España que compite con Toyota: Bajo consumo, etiqueta ECO y un precio insuperable Freepik

El nuevo HS Hybrid+ confirma que la marca china MG va en serio en su ofensiva dentro del segmento de los SUV híbridos en España. Con un conjunto mecánico eficiente, bajo consumo, etiqueta ECO y un precio insuperable, este coche chino busca poner en aprietos a rivales directos como el Toyota RAV4 Hybrid.

El SUV híbrido de la marca china que planta cara a Toyota

Según señalan los expertos de Car and Driver, la nueva versión MG HS Hybrid+ llega con una propuesta que combina rendimiento y eficiencia.

Este SUV híbrido desarrolla 225 CV gracias a un motor de gasolina de 1.5 litros y 142 CV unido a un propulsor eléctrico de 198 CV y 340 Nm de par, alimentado por una batería de 1,8 kWh refrigerada por agua. La potencia conjunta lo posiciona por encima de otros híbridos del mismo tamaño.

De acuerdo con Car and Driver, este coche chino logra un consumo medio homologado de 5,5 litros cada 100 km (126 g/km de CO₂). Incluso, en una prueba de eficiencia, el consumo bajó a 3,6 litros cada 100 km, una cifra destacable para un SUV de su tamaño. Además, ofrece tracción delantera con un cambio automático de dos marchas, un detalle técnico que lo diferencia de los sistemas CVT de Toyota.

MG HS Hybrid+ MG

Un SUV híbrido con etiqueta ECO y precio insuperable en España

El MG HS Hybrid+ ya está disponible en España con dos niveles de acabado: Comfort, desde 29.990 euros, y Luxury, desde 32.490 euros, precios que incluyen descuentos promocionales y por financiación. Esto lo convierte en una opción muy tentadora frente al Toyota RAV4 Hybrid y otros modelos similares.

Para los expertos de Car and Driver, el nuevo SUV híbrido de la marca MG ofrece una relación calidad-precio difícil de igualar, una gran habitabilidad y un comportamiento que lo coloca entre los más equilibrados de su categoría.