Un experto en coches se rinde este SUV ECO que rompe esquemas en España: barato, compacto y con un consumo muy bajo

A través de un video en su canal de YouTube Loading Car, el analista automotriz Mario Sánchez ha puesto a prueba el Kia Stonic, el SUV más pequeño de la marca coreana, y ha quedado sorprendido por su equilibrio entre precio, eficiencia y equipamiento. Este modelo, que mantiene el diseño urbano pero con motorizaciones microhíbridas, combina bajo consumo, etiqueta ECO y una conducción cómoda en ciudad, sin renunciar a la agilidad ni al confort.

Un SUV urbano con alma práctica

En su video, el experto destacó que el Stonic es el SUV ideal para moverse por entornos urbanos gracias a su tamaño compacto, 4,14 metros de largo, y un peso contenido de apenas 1.185 kilos. Ofrece tres acabados principales (Concept, Drive y GT Line), además de una edición especial Style Edition.

Su precio parte desde 17.400 euros, una cifra que lo posiciona como una de las opciones más accesibles del segmento B-SUV en el mercado español.

Aunque se trata de un modelo sencillo, Sánchez valoró su diseño equilibrado y la posibilidad de combinar carrocerías bicolor con techo en contraste. “Por lo que ofrece y el precio que tiene, no está nada mal”, comentó durante su análisis.

Eficiencia y etiqueta ECO

La unidad probada incorpora un motor 1.0 T-GDi de 120 caballos, con sistema microhíbrido de 48 voltios y etiqueta ECO de la DGT, lo que permite circular sin restricciones por el centro de las grandes ciudades.

Con su cambio automático de doble embrague y siete velocidades, el Stonic homologa un consumo medio de 5,3 litros a los 100 km, aunque en conducción real Sánchez obtuvo un promedio de 5,8 litros, un dato sobresaliente para su potencia y tamaño.

El especialista explicó que este sistema apaga el motor al llanear o frenar suavemente, reduciendo el gasto de combustible sin afectar la respuesta en carretera. “Es una tecnología muy eficiente que da esa etiqueta ECO que tanto se agradece hoy”, señaló.

Interior sencillo, cómodo y funcional

En el interior, el Kia Stonic apuesta por la simplicidad: materiales duros pero bien ensamblados, mandos físicos y un sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Para el experto, esto lo convierte en un coche fácil de usar, pensado para quienes buscan practicidad más que lujo.

El puesto de conducción, los asientos cómodos y un maletero de 352 litros completan un conjunto equilibrado para el día a día. “Es un coche muy cómodo, sencillo de conducir y con un comportamiento dinámico ágil. Realmente me parece uno de los mejores SUV del segmento B”, concluyó.