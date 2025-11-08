Un experto en coches desmiente el mito de calentar el motor antes de conducir: "La mejor forma de calentar el coche es comenzar a conducir suavemente"

Durante décadas, muchos conductores creyeron que dejar el coche al ralentí unos minutos antes de salir ayudaba a “calentar el motor” y a prolongar su vida útil. Sin embargo, esta práctica resulta ser innecesaria y hasta contraproducente para los vehículos modernos. Un experto en automoción explicó que esta costumbre, heredada de los coches con carburador, quedó obsoleta desde que los motores incorporaron sistemas de inyección electrónica y gestión térmica avanzada.

Un mito que pertenecía al pasado

El especialista del canal de YouTube Auto Xtreme, señaló que los coches actuales no necesitan calentarse en parado, ya que los sistemas modernos regulaban de forma automática la mezcla de aire y combustible.

“La mejor forma de calentar el coche era comenzar a conducir suavemente”, afirmó. Añadió que mantener el motor encendido sin moverse solo generaba un consumo innecesario de combustible y un desgaste prematuro de componentes.

Según explicó, este hábito tenía sentido en los vehículos antiguos, que requerían unos minutos para estabilizar el flujo de gasolina en el carburador. No obstante, en los automóviles actuales, ese proceso se realiza de forma inmediata desde el arranque. Por ello, lo recomendable era iniciar la marcha con suavidad, sin acelerar bruscamente durante los primeros minutos de conducción.

La tecnología moderna cambió la forma de arrancar

Organismos como la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos y fabricantes como Toyota y BMW también han desmentido este mito. De acuerdo con sus estudios, los motores modernos alcanzaban su temperatura óptima más rápido en movimiento que al ralentí, lo que permitía reducir tanto las emisiones contaminantes como el consumo de carburante.

El experto destacó además que, en climas fríos, lo más importante era esperar unos segundos después de arrancar para permitir que el aceite comenzara a circular, pero no mantener el coche encendido durante varios minutos. “Es mejor ponerse en marcha de inmediato, con una conducción suave, que dejarlo parado esperando que se caliente”, insistió.

Calentar el coche, una costumbre difícil de erradicar

Pese a los avances tecnológicos, el hábito de calentar el motor siguió muy arraigado entre conductores veteranos. Muchos lo asociaban con cuidado o prevención, aunque en realidad representaba un gasto de combustible innecesario. “La tecnología cambió, pero algunos consejos no lo hicieron”, concluyó el especialista.