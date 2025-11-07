Una noche única para un vehículo excepcional: Granada Premium viste de lujo la presentación del nuevo Mercedes-Benz CLA

El concesionario oficial Mercedes-Benz en Granada celebró la llegada del nuevo CLA 100% eléctrico con un exclusivo evento que combinó música en directo, espectáculo y la emoción por el futuro de la movilidad premium.

Granada Premium, el concesionario oficial Mercedes-Benz de la ciudad, celebra la llegada del nuevo CLA totalmente eléctrico. La instalación se vistió de gala para recibir un modelo exclusivo y en torno al cual se reunieron las principales personalidades del mundo empresarial de la ciudad, en un evento que tuvo música en vivo, espectáculo y una atmósfera cargada de entusiasmo por el futuro de la movilidad de alta gama.

El concesionario Granada Premium se transformó en un escenario de lujo e innovación. Más de 250 invitados asistieron a la presentación de este nuevo Mercedes-Benz CLA, un modelo que inaugura una nueva era para la marca alemana y que consolida su apuesta más ambiciosa por la electrificación.

La tonalidad roja tiñó cada rincón del concesionario, evocando la energía y el espíritu pionero de este vehículo. Los asistentes pudieron descubrir el diseño moderno y la avanzada tecnología del CLA, que ofrece hasta 790 kilómetros de autonomía (según el ciclo WLTP) y estará disponible a partir de 44.995 euros (sin impuestos) en su versión CLA 250+.

El evento destacó por su cuidada ambientación y propuesta artística. La banda The Hula Hula’s puso ritmo a la velada con una actuación que combinó elegancia y dinamismo, creando el contexto ideal para una noche en la que la emoción y la tecnología fueron protagonistas.

Pero el momento cumbre, el que todos estaban esperando, llegó con el desvelado del nuevo CLA, acompañado por un impactante espectáculo audiovisual que simbolizó el comienzo de una nueva fase para Mercedes-Benz.

En su intervención, Jorge García, gerente de Granada Premium, subrayó la relevancia del modelo dentro de la estrategia eléctrica de la firma: “Nos llena de orgullo formar parte del futuro eléctrico de Mercedes-Benz. Este nuevo CLA representa la alianza perfecta entre innovación, diseño y sostenibilidad, y reafirma nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes una experiencia de conducción apasionante y responsable.”

Con esta presentación, Granada Premium no solo exhibió un vehículo, sino una visión: la movilidad del futuro ya está presente, y llega de la mano de Mercedes-Benz, combinando inteligencia, emoción y sostenibilidad.

Se trata de dar respuesta con toda la calidad de la marca a un nuevo contexto de movilidad en el que los criterios de eficiencia han redefinido la filosofía de muchos fabricantes. Mercedes-Benz ha asumido su rol protagonista en la industria y, con sus diseños e innovaciones, está aportando un salto cualitativo muy significativo al sector. Modelos como este nuevo CLA son la mejor prueba de que el futuro ya está aquí.

He ahí uno de los argumentos que ensalzan a Granada Premium como un lugar de referencia a la hora de acercar al público estos vehículos tan futuristas y ponerlos a su disposición. Y no solo eso: en este establecimiento la meta no solo es vender, sino establecer relaciones duraderas con sus clientes basadas en la confianza mutua y el trato personalizado. En definitiva, ser compañeros de viaje para disfrutar de vehículos únicos.