Un experto en automoción sobre un coche antiguo que se consigue desde 12000 euros: “Quien lo tuvo se arrepiente de venderlo”

El experto en coches, George Smith, ha vuelto a poner sobre la mesa un clásico que marcó a toda una generación en un video de TikTok. Se trata del espectacular Volkswagen Corrado, un coche antiguo, disponible hoy en páginas de coches de segunda mano desde 12000 euros. Es uno de esos modelos que, según el apasionado por la automoción, “te acelera el alma cada vez que lo miras”.

El Volkswagen Corrado, el coche antiguo que se adelantó a su tiempo

“Quien lo tuvo se arrepiente de venderlo”, describe Smith en su video de TikTok. El Volkswagen Corrado apareció a finales de los 80, en una época en la que la marca alemana quiso demostrar que podía crear algo más emocional que un Golf o un Passat.

Detrás del diseño estaba Herbert Schäfer, el mismo genio que dio forma al Golf II y al Scirocco.

Según cuenta el creador de contenido, lo curioso es que Volkswagen no fabricaba directamente el Corrado. La producción corría a cargo de Karmann, una firma especializada en coches con alma, ensamblados a mano y con un nivel de detalle poco común.

El resultado fue un modelo más corto, más ancho y más bajo, con una silueta deportiva que lo hacía inconfundible. Entre sus características más recordadas estaba su alerón trasero retráctil, que se levantaba automáticamente al superar los 120 km/h o de forma manual, un detalle que en su época parecía sacado de una nave espacial.

Potencia, carácter y precios que hoy rondan los 28000 euros

El Volkswagen Corrado montaba el legendario motor G60, con un compresor que emitía un sonido inconfundible, y para quienes buscaban más potencia, estaba la versión VR6, un seis cilindros estrecho inventado por la propia Volkswagen.

Su interior mantenía un estilo sobrio pero sólido, con cuero de alta calidad y un cuadro de instrumentos diseñado con precisión alemana.

Aunque en su momento fue caro y de ventas limitadas, su carácter lo convirtió en una joya de culto. Hoy, en el mercado de coches de segunda mano, puede encontrarse desde 12000 euros, aunque las unidades mejor conservadas alcanzan fácilmente los 28000 euros.