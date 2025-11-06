La checklist imprescindible de un experto para comprar un coche eléctrico de segunda mano sin sorpresas

La checklist de un experto para comprar un coche eléctrico de segunda mano Freepik

El mercado de coches eléctricos de segunda mano no deja de crecer en España. Cada vez hay más opciones en concesionarios y plataformas especializadas, con unidades recientes que provienen de contratos de renting o leasing. Este fenómeno está impulsando la compra de eléctricos usados como alternativa frente a los modelos de combustión, gracias a precios más accesibles y tecnología de última generación.

Qué hay que fijarse a la hora de comprar un coche eléctrico de segunda mano

Según datos de la asociación TÜV Verband, los coches eléctricos se devalúan con mayor rapidez que los de gasolina o diésel: tras tres años pueden valer solo la mitad de su precio original. Aunque esto puede parecer negativo, también abre una oportunidad para los compradores, que pueden adquirir vehículos modernos a precios mucho más bajos.

Uno de los aspectos que los expertos de Auto Fácil recomiendan revisar es el estado de la batería. Su “State of Health” (SoH) refleja cuánta capacidad conserva respecto a cuando era nuevo. Un valor superior al 80% garantiza una autonomía adecuada y un rendimiento estable durante años.

También es fundamental comprobar si el coche mantiene la garantía del fabricante, ya que muchos modelos ofrecen cobertura de hasta 8 años o 160.000 kilómetros solo para la batería.

Autonomía, carga y rendimiento

La autonomía real es otro factor decisivo. Los modelos más recientes pueden recorrer entre 300 y 400 kilómetros por carga, mientras que los más antiguos apenas alcanzan los 150 o 200 kilómetros.

Además, el tipo de carga es importante: los eléctricos modernos admiten carga rápida en corriente continua (DC), lo que permite recuperar gran parte de la batería en menos de media hora. En cambio, los modelos con carga solo en corriente alterna (AC) requieren varias horas para completarse.

Por eso, antes de comprar conviene conocer las opciones de carga disponibles tanto en el vehículo como en tu zona de residencia.

Revisión mecánica y componentes clave

Los expertos recomiendan realizar una prueba de frenado y asegurarse de que el sistema funciona correctamente.

También deben revisarse la suspensión y el chasis, ya que el peso de la batería genera una carga extra en los amortiguadores. Desgastes irregulares en los neumáticos o ruidos durante la conducción pueden ser señales de problemas en estos componentes.

Por último, no olvides comprobar el cable de carga, los conectores y el estado del enchufe. Son piezas de uso diario y su reparación puede ser costosa.